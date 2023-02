GF Vip Luca non ci sta e vuole denunciare Ivana: il motivo

Perché Luca Onestini e Ivana Mrazova si sono lasciati: il vippone minaccia l’ex fidanzata al GF VIP di denunciarla. Pronti gli avvocati, ecco il motivo

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova non è dei migliori e sembra difficile, oggi, pensare che i due vipponi siano stati insieme nonostante ieri sera nella puntata del 16 febbraio del GF Vip si sia parlato della loro complicità. Il concorrente del GF VIP ed ex tronista di Uomini e Donne nel post puntata ha infatti minacciato l’ex fidanzata di trascinarla in tribunale, contattando i suoi avvocati e, di fatto, accusandola di diffamazione. Una situazione che pare eccessiva, ma che per lui risulta necessaria perché certe cose sono state dette dinanzi alle telecamere e non in confidenza a degli amici nel mondo reale, all’esterno. Non vuole che passi di lui un’immagine che ritiene essere falsa. Viene però naturale, a questo punto, chiedersi che cosa abbia detto Ivana Mrazova sull’ex Luca Onestini. La ragazza durante la puntata di ieri sera 16 febbraio del GF Vip ha spiegato i motivi per i quali i due si sono lasciati e pare che questa versione, che riportiamo di seguito, non corrisponda a quella del ragazzo. L’accusa principale è la lontananza tra i due, con Onestini che non le sarebbe stato al fianco in un periodo molto delicato e complicato della vita di lei, in lutto per una perdita molto grave in famiglia. Il GF VIP di Alfonso Signorini non gli ha dato la possibilità di ascoltare il racconto dell’ex fidanzata, che ha parlato in “privato” in Superled, rivolgendosi soltanto al conduttore e al pubblico. Rapido, però, Onestini le ha chiesto cos’ha raccontato e tanto è bastato a farlo esplodere di rabbia. Le ha detto in maniera diretta che questa versione dei fatti è totalmente falsa, arrivando a minacciare: “Ti prendi la responsabilità di quello che hai detto”. Vuole avere il diritto di poter raccontare la propria versione dei fatti, così da difendersi. Lei è tranquilla e certa di non aver detto o fatto nulla di sbagliato: “Non hai retto il mio dolore e sei scappato”. Lei si è sentita sola e prova ad avere un confronto tranquillo ma lui è sconvolto dal fatto di non aver potuto parlare e difendersi in diretta in puntata: “Le bugie non le accetto. Chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie. Vado in confessionale e chiedo i video. Non ti conviene, poi piangi. Prega che non hai detto nulla”. La stessa Ivana rimane spiazzata e alle minacce risponde che anche lei ha ancora i messaggi sul cellulare.

GF Vip Ivana racconta la rottura con Luca

In Superled nella puntata di ieri sera 16 febbraio del GF VIP Ivana Mrazova ha parlato della fine della sua storia d’amore con l’ex Luca Onestini, avendo la possibilità di sfogarsi senza che lui sentisse nulla. Una situazione che ha fatto infuriare il vippone, ma vediamo nel dettaglio cos’ha raccontato la ragazza e quali sono i reali motivi della rottura, almeno secondo lei. La complicità tra i due non è andata perduta e infatti lui ha sottolineato come vi sia ancora un feeling unico, anche se teme di soffrire. Lei ha spiegato come non si vedessero da ben otto mesi ormai e non ha nessuna aspettativa in merito al loro rapporto. Ha spiegato come la situazione sia tranquilla, ma queste parole sono state pronunciate prima del loro confronto in casa, con tanto di minacce di denunce. Passiamo però al motivo della rottura tra Luca Onestini e Ivana Mrazova, con la vippona che ha spiegato d’essersi sentita lasciata sola da lui, venuto a mancare nel supporto quando suo padre è morto e la nonna era malata. Due eventi avvenuti durante la pandemia con Ivana in Repubblica Ceca che sperava di avere un supporto da parte di Luca su come fronteggiare questo dolore. La modella sapeva benissimo che Onestini non poteva muoversi a causa della pandemia ma chiedeva comprensione e sostegno anche a distanza. Un aspetto che però è stato messo da parte per alcune discussioni: “Lui mi è stato vicino, pur non potendomi raggiungere per il Covid. Dopo ci sono state litigate inutili e io avevo bisogno di più supporto psicologico”. Ha raccontato come in 3 anni e mezzo Luca e Ivana si siano allontanati varie volte, per poi fare tanta fatica. Se prima pensava che sarebbe stato l’uomo della sua vita, ora non lo sa più e non riesce a ricominciare con lui.