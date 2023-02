GF Vip Tavassi Oriana: Sonia e la strategia contro Antonella

GF Vip Tavassi vuole eliminare Antonella Fiordelisi e ha una strategia contro Sonia Bruganelli ma resta sorpreso per la nomination di Oriana

Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi continuano a essere nemici giurati al GF VIP, con il primo che non riesce proprio a mandare giù il vittimismo reiterato, a suo dire, della fidanzata di Edoardo Donnamaria, o ex a seconda del periodo. I due si sono scontrati numerose volte, con l’influencer campana che ha accusato sia lui che altri di fare gruppo contro di lei. Non vi sono chance di veder nascere un’amicizia, così come anche un briciolo di rispetto l’uno verso l’altra e viceversa, ma addirittura vi sono delle strategie in atto per riuscire a far uscire Antonella Fiordelisi dalla casa del Grande Fratello VIP. Dopo la puntata di ieri sera 16 febbraio del GF Vip Tavassi ne ha parlato in maniera aperta con altri vipponi, dicendosi sorpreso dalla scelta di Oriana Marzoli di nominare Nikita Pelizon. Il pensiero del fratello di Guendalina Tavassi è molto chiaro, e parte dal fatto che Sonia Bruganelli continui a salvare Antonella ogni volta che ne ha la possibilità, riuscendo a evitare che finisca al televoto. Per questo motivo, spiega, Oriana avrebbe potuto sfruttare la sua chance per spedirla nel gruppo di quelli a rischio eliminazione, lasciando finalmente la parola al pubblico dopo mesi di polemiche. Ma è proprio vero che Sonia Bruganelli favorisce Antonella Fiordelisi? Online i fan del GF VIP si sono scatenati dopo un like sospetto della moglie di Paolo Bonolis, taggata in un video che descrive Edoardo Tavassi come un bullo, circondato da alcuni vipponi fedeli, tutti contro Antonella. Sonia sarebbe d’accordo, dal momento che è possibile vedere un bel mi piace dell’opinionista del reality, in linea con il pensiero espresso da quel post: “Il manipolatore Tavassi, far terra bruciata intorno ad Antonella. Un comportamento che è già stato punito. Con lui ci sarà un trattamento diverso?”.

Gf Vip perché Oriana ha nominato Nikita

Oriana Marzoli si è ritrovata a rischio nomination al GF VIP al fianco di Antonino Spinalbese, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Facce tese mentre Alfonso Signorini si preparava a svelare il preferito del pubblico in questa settimana, nel corso della puntata in onda giovedì 16 febbraio. Alla fine, con la faccia un po’ sorpresa, è stata la vippona sudamericana, cresciuta in Spagna, a esultare perché la gente da casa ha scelto di premiare proprio lei. Salti di gioia incontenibili, al grido di “vamos”. Ovviamente, oltre a essere salva, la concorrente ha avuto la chance di mandare a rischio eliminazione uno degli altri tre concorrenti, con tutta la casa che si aspettava un nome su tutti, quello di Antonella, ma è giunta una scelta decisamente a sorpresa. Le immagini mostrano l’ex schermitrice quasi rassegnata all’idea e invece Oriana ha nominato Nikita. L’ha definita una persona falsa, che finge costantemente d’essere una sorta di santarellina, quando in realtà colpisce duramente gli altri ogni volta che può o le fa comodo. Una vera giocatrice, insomma, che le è così sgradita da tendere una mano ad Antonella e addirittura farle una sorta di complimento. Dice infatti di non sopportare la fidanzata di Donnamaria, ma almeno rispetta il fatto che certe cose le dica in faccia. Nikita, invece, è più subdola, secondo lei, e parla alle spalle, facendo finta. Però l’apprezzamento verso la Fiordelisi viene subito compensato dalla rivelazione della venezuelana che spiega che ha saputo da Donnamaria che Nikita e Antonella più volte hanno espresso la loro felicità perché insieme si sentono forti nel gioco. Frase che ha scatenato il caos nella casa con Antonella che ha negato di aver detto ciò e Edoardo che ha cercato in tutti i modi di giustificarsi.