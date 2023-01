Chi è Gaia Nicolini, la figlia che Guendalina Tavassi ha avuto con Remo: dal rapporto con la madre a Miss Italia, fino al sogno di fare l’attrice

Conosciamo la figlia Gaia Nicolini sin dalla partecipazione, nel 2010, al Grande Fratello, di sua madre Guendalina Tavassi che è diventata un volto molto noto del mondo dello spettacolo. Ora, anche sua figlia oggi 18enne sta per seguire le orme della madre e si sta imponendo all’attenzione del grande pubblico. Nata a Roma il 17 giugno 2004, abbiamo conosciuto Gaia di riflesso alla fama di Guendalina Tavassi. La storia tra l’ex gieffina e il padre di Gaia, Remo Nicolini, era finita proprio poco prima della partecipazione della donna al reality show di Canale 5 e proprio in quell’occasione si è parlato, per la prima volta, di Gaia, che al tempo era ovviamente molto piccola. Ora Gaia è cresciuta, lo scorso anno ha compiuto 18 anni e sta raccogliendo anche le il suo grande seguito su Instagram, che al momento conta ben 116.000 followers.

Chiaramente, la carriera di Gaia è proprio alle prime battute: nella prossima estate la figlia di Guendalina Tavassi concluderà il liceo scientifico, sostenendo l’esame di maturità, ma presto la ragazza parteciperà anche alle prefinali di Miss Italia in virtù del trionfo come Miss Cinema Roma. Dai primi passi come modella all’affermazione sui social, Gaia Nicolini sta entrando a pieno titolo nel mondo dello spettacolo, ma il suo sogno è quello di fare l’attrice. La figlia di Guendalina ha, ovviamente, tutta la vita davanti e tutto il tempo per realizzare i suoi sogni. Per ciò che riguarda la vita privata di Gaia, dal profilo Instagram della ragazza non emergono molte informazioni e, quindi, non si sa se la figlia di Guendalina sia fidanzata o se sia single.

Guendalina Tavassi figlia chi è il padre

Come detto, Gaia Nicolini è la figlia che Guendalina Tavassi ha avuto con Remo Nicolini, il suo compagno prima del Grande Fratello e della fama. L’uomo non fa parte del mondo dello spettacolo e, quindi, di lui non si sa moltissimo. La sua presenza si è imposta all’attenzione del pubblico con la partecipazione di Guendalina al Grande Fratello e, successivamente, per alcune polemiche che hanno riguardato sua figlia Gaia e la sua ex Guendalina, con Remo Nicolini che ha sostenuto la figlia Gaia nello scontro con l’ex naufraga. I rapporti tra Remo e Guendalina, infatti, a quanto pare non sono sempre stati cordiali: dopo che i due si sono lasciati, Gaia è cresciuta col padre e pare che Guendalina sia stata accusata di non essere stata sempre presente nella vita della figlia. Tuttavia, a distanza di tempo sembra che ogni divergenza sia rientrata, come testimoniano le foto del diciottesimo compleanno di Gaia, in cui sono apparsi sia Guendalina che Remo intenti a festeggiare la loro figlia.

Remo Nicolini, oltre che per la storia con Guendalina, è balzato agli onori del gossip anche per quella con Claudia Losito, terminata però in modo molto polemico. Remo e Claudia avevano pianificato di sposarsi ed erano in attesa di un bambino, ma prima della nascita di Gabriel si sono lasciati. La rottura ha fatto molto dibattere perché si è parlato anche di un coinvolgimento di Guendalina nella vicenda, ma le cause della rottura non sono mai state chiarite. Per ciò che riguarda la sfera lavorativa del padre di Gaia Nicolini, pare che Remo abbia tentato una carriera nell’industria dei film a luci rosse, ma non si sa se sia andata in porto.