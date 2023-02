Ellen Hidding marito e figli: chi è Roberto Cozzi

La vita privata di Ellen Hidding: chi è il marito della conduttrice e figli dell’ex volto scoperto dalla Gialappa’s Band

Ellen Hidding è un volto ben noto al pubblico televisivo, del resto è da più di dieci anni al timone della trasmissione di Canale 5 Melaverde dove gira l’Italia alla scoperta delle innumerevoli tradizioni culinarie della nostra penisola. La vita privata della Hidding è un aspetto che la conduttrice ha sempre tenuto riservato apparendo poche volte sui social con i suoi affetti più cari, del resto non ha mai dato adito al gossip e ha sempre pensato alla sua carriera. L’ex conduttrice di Mai Dire Gol non si è mai sposata ma è in una relazione dal 1999 con il ristoratore Roberto Cozzi. I due nel 2005 hanno salutato con gioia l’arrivo di una figlia che hanno chiamato Anne Marie. Di Roberto Cozzi sappiamo molto poco, lui di professione gestisce un ristorante e ha conosciuto Ellen in un locale in Via Larga a Milano. Ellen aveva saputo da amici di piacere a Roberto ma lui stentava a fare il primo passo, così una sera Ellen si fa coraggio e lo invita ad andare in vacanza insieme, la vacanza non si fece ma i due si misero insieme. Roberto Cozzi è il compagno dell’olandese da 24 anni e coltivano insieme alcune passioni in comune come ad esempio quella per il golf.

Ellen Hidding origini

Ellen Hidding è nata il 21 novembre del 1972 a Winschoten, una piccola cittadina dell’Olanda. Dopo aver praticato per anni il nuoto a livello agonistico decide di lasciare la disciplina perché sentiva di star perdendo momenti importanti della sua adolescenza per allenarsi, poco tempo dopo a 17 anni vince un concorso per fare la modella e viene notata da un’agenzia italiana che le offre un lavoro a Milano. Da quel momento in poi la vita di Ellen sarebbe cambiata notevolmente. Lascia l’Olanda e Milano diventa la sua nuova casa tant’è che poi è tornata al suo paese solo per brevi periodi. In Italia ha lavorato prima come modella e poi nel 1998 approda in televisione affiancando Claudio Bisio e Gioele Dix alla conduzione di Mai Dire Gol. Quella che all’inizio doveva essere una breve esperienza di poche puntate sarebbe poi durata per ben cinque anni con la conduttrice che diventa un punto fermo delle trasmissioni del trio comico grazie alla sua simpatia e professionalità. Nel 1999 affianca come valletta Mike Bongiorno nella trasmissione Momenti di gloria. Come dichiarato da Ellen però la sua vera “scuola di televisione” è stata lavorare con la Gialappa’s Band. Nel 2006 Ellen Hidding conduce su La7 con Dario Vergassola il programma Paese che vai… mentre sull’emittente a pagamento Sky conduce nel 2007 il reality show The bachelor – l’uomo perfetto. A partire dal 2010 conduce tutte le domeniche la trasmissione Melaverde affiancata da Edoardo Raspelli e Vincenzo Venuto. La passione di Ellen per la natura e la casa l’hanno portata a pubblicare il libro Fior fior di idee edito da Sperling & Kupfer, dove ci sono molte idee per prepare arredi, decori ma anche cibi e bevande.