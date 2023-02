Tale e Quale Roberto Benigni chi è l’imitatore in giuria

Tale e Quale torna con uno speciale dedicato a Sanremo: quarto giudice è Roberto Benigni, chi lo imita è una vecchia conoscenza del programma

Torna Tale e Quale e torna anche il quarto giudice speciale così come da tradizione. Roberto Benigni è l’imitatore in giuria ma ovviamente non si tratta del regista e attore che ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. Dopo la scorpacciata della kermesse musicale, la grande musica dell’Ariston rimane attuale e si appresta a essere protagonista anche sabato 18 febbraio col primo dei due appuntamenti con lo speciale Tale e Quale Sanremo. L’amatissimo programma di Carlo Conti torna per due grandi serate dedicata alla grande canzone italiana, con i concorrenti che porteranno in scena alcuni dei brani che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo. Si parte sabato 18 febbraio e lo schema è quello che conosciamo: 13 concorrenti, pescati tra le vecchie conoscenze dello show, si sfideranno a suon di imitazioni e verranno giudicati dai soliti Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e dalla new entry Leonardo Pieraccioni, che per l’occasione prende il posto dell’amico Giorgio Panariello. Non mancherà un’altra grande consuetudine di Tale e quale show: il quarto giudice a sorpresa. L’imitatore di Roberto Benigni questa sera 18 febbraio nella giuria di Tale e Quale Sanremo è Leonardo Fiaschi, che torna al ruolo del regista de La Vita è Bella dopo averlo interpretato nel 2016 sempre in una puntata di Tale e Quale Show.

Chi è Leonardo Fiaschi

Nato a Livorno il 17 maggio del 1985, Leonardo Fiaschi inizia a farsi strada come attore negli ambienti della sua città e nei primi tempi della sua carriera alterna il mondo dello spettacolo con il lavoro da grafico pubblicitario. Col tempo, Leonardo Fiaschi riesce a farsi strada come intrattenitore, mostrando grandissime doti da imitatore. Nei primi anni ’10 del 2000 Leonardo Fiaschi si mette in mostra come imitatore grazie a R101 e tra i suoi personaggi più noti, oltre Roberto Benigni, ci sono l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, l’ex calciatore della Nazionale italiana Andrea Pirlo e il cantante Morgan. Oltre alla sua esperienza in radio, Leonardo Fiaschi ha portato avanti la sua carriera anche in altri ambienti, come quello televisivo, con l’esperienza ad esempio con Striscia la notizia, dove veste specificatamente i panni dell’imitatore, con Colorado e con Domenica In, e anche a teatro, con Leonardo Fiaschi che è stato protagonista di molti spettacoli di successo. Tra le esperienze di Leonardo Fiaschi troviamo anche quella a Tale e quale show, dove è stato protagonista nel 2016 e ha imitato proprio Benigni, il personaggio che imita e ora nella puntata del 18 febbraio in giuria. In quell’occasione del 2016 Leonardo Fiaschi ha partecipato allo show, imitando nelle diverse sere Francesco Gabbani, Jovanotti, J-Ax, Gianna Nannini, Marco Masini, Biagio Antonacci, Mika e per l’appunto Roberto Benigni. In quel caso, Leonardo Fiaschi chiuse al sesto posto la sua avventura, ma la sua partecipazione è stata ricordata con piacere, tanto da portare Leonardo Fiaschi a tornare nello show in giuria come imitatore di Roberto Benigni. È possibile seguire Leonardo Fiaschi su Instagram, dove si trovano molti video realizzati dal cabarettista, decisamente molto attivo sui social.