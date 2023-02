C’è Posta per Te Mario e Martina cosa è successo dopo: la sorpresa

Ieri sera 18 febbraio a C’è Posta per Te la storia di Mario e Martina da Torino , una relazione di incomprensioni e ripensamenti: Cosa è successo dopo.

Nella puntata di ieri sera sabato 18 febbraio di C’è Posta per Te, ha catturato l’attenzione la storia di Mario e Martina con tutti i fan del programma curiosi di sapere cosa è successo dopo tra i due. Una sorpresa inaspettata per coloro che si erano appassionati alla storia della coppia e che volevano conoscere gli sviluppi dopo la puntata di C’è Posta per Te. Mario è un ragazzo di Torino e si rivolge al programma di Maria De Filippi per recuperare il rapporto con Martina che di lui non vuole saperne più niente. Quando Mario conosce Martina, lui è divorziato e ha già un figlio di nome Alessandro. Mario di Martina apprezza subito il fatto che la ragazza tratti Alessandro come se fosse suo figlio. Per un periodo la relazione tra i due va a gonfie vele e vanno a convivere ma ad un certo punto lei inizia ad insistere di volere un figlio. Mario cerca di temporeggiare perché le loro condizioni economiche non lo consentivano, Martina inizia così a sentirsi trascurata e la situazione peggiora quando per far fronte ad un periodo di difficoltà economica, l’uomo inizia a lavorare montando condizionatori. Il lavoro assorbe completamente il ragazzo e Martina si sente sempre più sola e così i due iniziano a litigare frequentemente. Stanco della situazione Mario decide di troncare la relazione e cerca di dimenticare Martina divertendosi con gli amici e frequentando altre ragazze.

Dopo tre mesi Martina lo cerca e cominciano a rivedersi ma Mario non è ancora convinto a riprendere la relazione tant’è che una sera la incontra in discoteca e fa finta di non vederla. Lei si sente molto offesa e decide di allontanarsi dall’uomo. Mario però ci ripensa e ricontatta Martina la quale dopo poco cede e i due tornano insieme fino a quando lei non scopre le chat che lui aveva avuto con altre ragazze e decide di non volerlo più vedere. Ieri sera 18 febbraio nella puntata di C’è Posta per Te, Mario punta a recuperare la relazione con Martina, sposarla e avere un figlio con lei. La donna ammette di non essere tanto arrabbiata ma di essere soprattutto delusa dal suo comportamento e di aver sofferto a causa di crisi d’ansia e tachicardia. Martina non si fida più di Mario e ha paura che non terrà fede alle promesse abbandonandola. Martina sostiene che il ragazzo abbia continuato a sentirsi con altre donne anche quando erano tornati insieme e ricorda anche un episodio successo lo scorso capodanno. La ragazza ha apprezzato le scuse di Mario ma comunque ha intenzione di chiudere la busta perché non ha ancora superato il dolore che le ha causato con i suoi comportamenti e parole. Maria chiede a Martina più volte se è davvero sicura di voler chiudere la busta ma la ragazza ha ormai deciso. Mario chiede la parola e le dice che se decide di chiudere la busta, non vuole più soffrire. Maria De Filippi “traduce” le intenzioni dell’uomo spiegando a Martina che con questa frase lui non accetta un rifiuta e non tornerà più. A questo punto la donna decide definitivamente di chiudere.

C’è Posta per Te Mario e Martina dopo la puntata

Come spesso succede con le storie del programma di Maria De Filippi, i fan del programma hanno deciso di indagare per scoprire cosa è successo dopo la chiusura della busta. Nella puntata di ieri sera 18 febbraio a C’è Posta per Te, Mario e Martina non hanno fatto pace. La donna ha chiuso la busta per coerenza con quanto sosteneva nonostante ci fossero sentimenti e perché non aveva più intenzione di sentirsi male dopo l’ultima quando a causa dell’uomo aveva iniziato a far preoccupare la famiglia e ha iniziato ad avere problemi al lavoro. Sui social in tanti hanno immaginato cosa è successo dopo la puntata tra Mario e Martina e la grande maggioranza credeva che la donna si fosse pentita di aver chiuso la busta e fosse tornata con il suo ex. In realtà non è andata così infatti Martina ha tenuto fede alla sua promessa e non ha avuto un ritorno di fiamma con Mario, storia definitivamente chiusa per lei che ora ha intenzione di rifarsi una vita. A confermare la sua scelta anche l’assenza di post sui social ufficiali di C’è Posta per Te sulla coppia Martina e Mario, ennesimo indizio del fatto che tra i due è finita.