Luca Daffré chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: lo conoscete già

Il nuovo tronista di Uomini e Donne è una vecchia conoscenza del programma di Maria De Filippi: tutto su Luca Daffré e sulle sue esperienze in tv

Luca Daffré il nuovo tronista di Uomini e Donne e per chi conosce il dating show in onda su Canale 5 ed è appassionato di reality il suo nome non è per nulla nuovo. Nato nel 1995, ha 29 anni di età e viene da Trento, di lavoro fa il deejay ma come ha raccontato anche nel video di presentazione pubblicato sui social ufficiali è un ex nuotatore e successivamente ha iniziato la carriera da modello trasferendosi nel 2015 a Sidney. Laureato in Scienze Motorie, è appassionato e attivo in tutto ciò che riguarda il mondo del fitness e della preparazione fisica: ama in particolare gli sport che richiedono tanta dinamicità. Dopo il ritorno a Milano si è fatto notare per alcune collaborazioni importanti nel mondo della moda posando tra gli altri per Armani e Dolce & Gabbana e successivamente per aver partecipato ad un video di Fedez. Luca Daffré, nuovo tronista di Uomini e Donne, è però un volto decisamente conosciuto per i programmi di Maria De Filippi infatti la sua carriera televisiva è iniziata come tentatore a Temptation Island nel 2018, esperienza che gli ha poi aperto le porte proprio di Uomini e Donne. Infatti il deejay triestino ha già partecipato al dating show come corteggiatore e per ben due volte. La prima tronista che ha corteggiato è stata Teresa Langella che però non scelse Luca Daffré, ma Andrea Dal Corso. L’anno successivo si è ripresentato nel parterre della trasmissione di Canale 5 corteggiando questa volta Angela Nasti. Anche in questo caso però il tentativo non va a buon fine con la tronista che scelse Alessio Campoli, che proprio in questa edizione è tornato per corteggiare Lavinia dopo che la stessa ragazza ha chiesto alla produzione di contattarlo perché già all’epoca della sua partecipazione fu attratta dal ragazzo. La decisione di offrire a Luca Daffré un posto come nuovo tronista di Uomini e Donne non è stata molto apprezzata sui social con tantissimi utenti che si sono lamentati del fatto che il deejay sia tornato nuovamente al dating show e soprattutto perché reduce da un’altra esperienza su Canale 5 conclusa meno di un anno fa. Una scelta che non è piaciuta alla maggioranza dei fan del programma che reputano l’arrivo di Luca Daffré una minestra riscaldata che non offrirà nulla al programma.

Luca Daffré a L’Isola dei Famosi

Per Luca Daffré sarà quindi la terza partecipazione a Uomini e Donne ma questa volta sarà il nuovo tronista dopo aver per vestito i panni per due volte di corteggiatore. Ma il deejay e modello è famoso anche per aver fatto parte del cast de L’Isola dei Famosi nell’edizione del 2022. Il suo ingresso non è avvenuto subito ma a reality già in corso quando vennero inseriti quattro nuovi naufraghi. Luca Daffré approdò all’isola insieme a Marco Maccarini, Gennaro Auletto e Pamela Petrarolo. Grazie alle sue capacità atletiche è riuscito subito a mettersi in mostra nelle prove che i concorrenti hanno affrontato nel corso dei 99 giorni del reality, spesso leader è stato in nomination per sei volte ma con tenacia è riuscito a conquistare la finale. Nulla però ha potuto al televoto contro Nicolas Vaporidis vincitore di quell’edizione con Luca Daffré classificatosi al secondo posto. Anche in occasione della sua avventura all’Isola dei Famosi, si è parlato del suo particolare tatuaggio sul petto, già analizzato in più occasioni nelle altre partecipazioni in tv. Il nuovo tronista di Uomini e Donne ha infatti un cervo tatuato che copre tutto il petto, un disegno grande e rilevante che probabilmente è stato scelto da Luca Daffré perché rappresenta coraggio e nobiltà d’animo.