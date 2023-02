Mario Di Leva chi è Diego in Resta con Me: padre famoso

Chi è Mario Di Leva il bambino che fa Diego nella fiction Rai Resta con me: noto per la frase a Sanremo “a meno 13 fa freddo” ha il padre famoso

Simpatico e solare ci si chiede chi è Mario Di Leva giovane attore che interpreta Diego, il bambino della fiction Resta Con Me. Non solo, il padre è un noto del mondo dello spettacolo. La nuova serie di Rai Fiction va in onda in prima serata sulla rete ammiraglia della tv pubblica italiana fino al 12 marzo, per un totale di 8 episodi. Creata dal celebre scrittore napoletano Maurizio De Giovanni (lo stesso de I bastardi di Pizzofalcone, Il commissario Ricciardi e Mina Settembre, tutti tratti dai suoi libri), la serie è diretta da Monica Vullo (Distretto di polizia, Don Matteo, I bastardi di Pizzofalcone) e scritta da Donatella Diamante, Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Fabrizia Midulla, Angelo Petrella e Tommaso Renzoni. I protagonisti della serie sono gli attori Francesco Arca e Laura Adriani, che interpretano rispettivamente il vicequestore della squadra mobile di Napoli Alessandro Scudieri e sua moglie Paola Montella, giudice presso il tribunale dei minori. La coppia resta coinvolta in una sparatoria, un evento shockante durante il quale Paola perderà il figlio che i due stanno aspettando, cosa che innescherà così una crisi del loro rapporto. In Resta con me troviamo anche altri attori nel cast, tra spunta Mario Di Leva, il giovane interprete di Diego Russo, che il pubblico potrebbe aver già visto in televisione di recente. Il ragazzo ha infatti fatto la sua comparsa sul palco del Festival di Sanremo 2023. Scopriamo qualcosa di più su di lui.

Mario Di Leva è neto a San Giovanni a Teduccio, un quartiere della zona est di Napoli, e ha solamente 10 anni. Suo padre è l’attore Francesco Di Leva (Una vita tranquilla, Metti la nonna in freezer, Il sindaco del rione Sanità), e come lui anche il giovanissimo Mario sta seguendo la strada della recitazione. Nonostante la giovane età, Mario Di Leva ha già una carriera ben avviata: ha iniziato a recitare accanto a padre, con un piccolo ruolo nel film Il sindaco del rione Sanità di Mario Martone, nel 2019. Successivamente è stato nel cast de I fratelli De Filippo di Sergio Rubini (2020), Come prima di Tommy Weber (2020) e di Una boccata d’aria di Alessio Lauria (2022). Dal suo curriculum scopriamo che è bravo a parlare sia inglese che il dialetto napoletano, che pratica breakdance, parkour, pugilato e anche calcio (è infatti un grande tifoso del Napoli). In Resta con me recita la parte di Diego Russo, che è anche il narratore della serie Rai.

Mario Di Leva a Sanremo 2023

Mario Di Leva è divenuto abbastanza celebre presso il grande pubblico durante il Festival di Sanremo 2023. In una delle serate dell’ultima edizione della kermesse canora, sul palco sono saliti alcuni degli interpreti di Resta con me, per presentare la serie che debutta questa sera su Rai 1, stesso canale su cui è andato in onda il Festival, e tra questi c’era anche il giovane interprete di Mario Di Leva. In quell’occasione, il giovanissimo attore ne ha approfittato per una gag con il conduttore Amadeus, noto tifoso interista. Mario Di Leva ha infatti chiesto ironicamente al direttore artistico di Sanremo: “Fa freddo a meno -13?”, alludendo al ritardo in classifica dell’Inter, seconda, sul Napoli capolista. Subito dopo, il ragazzino ha regalato ad Amadeus una maglietta del Napoli. Uno sketch che reso abbastanza celebre il giovane attore figlio d’arte, che successivamente è stato invitato da Aurelio De Laurentiis, produttore cinematografico e proprietario del Napoli, allo stadio Maradona per ricevere una maglietta personalizzata della sua squadra del cuore. E il siparietto ha portato bene allo stesso club azzurro, che da allora ha allungato in classifica sui nerazzurri.