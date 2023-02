Tale e Quale Sanremo chi ha vinto ieri sera 18 febbraio: classifica

Lo speciale Tale e Quale Sanremo ieri sera 18 febbraio ha visto la vittoria di un concorrente amatissimo dal pubblico

Il vincitore della prima puntata di Tale e Quale Sanremo è stato deciso dopo una gara agguerrita tra i concorrenti scelti per questo speciale dedicato alla kermesse musica conclusa una settimana fa. Ieri sera 18 febbraio Carlo Conti ha infatti presentato la prima puntata di Tale e Quale Sanremo dove alcuni concorrenti delle scorse edizioni di Tale e Quale tra cui Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando e Paolo Conticini hanno ricreato alcune performance sanremesi che sono oramai entrate nella storia del festival. Al tavolo dei giudici confermatissimi l’eccentrico Cristiano Malgioglio e la dolce Loretta Goggi, mentre al posto di Giorgio Panariello, impegnato in un tour teatrale, in giuria era presente l’attore e regista Leonardo Pieraccioni. Così come avviene per Tale e Quale e Tali e Quali, anche in questo speciale Sanremo come giudice a sorpresa c’è un imitatore. In questo caso è stato il turno di Leonardo Fiaschi nei panni dell’esilarante Roberto Benigni. Non poteva mancare la coppia Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, veri mattatori dell’ultima edizione del programma condotto da Carlo Conti. Nella puntata di ieri sera 18 febbraio di Tale e Quale Sanremo sono stati ospiti anche I Gemelli di Guidonia che hanno proposto un’imitazione de Il Volo e la loro hit “Grande amore”. Prima dei voti dei giudici, ogni concorrente ha dato i suoi cinque punti ad uno dei colleghi in gara. Nonostante le numerose imitazioni di qualità, chi ha vinto ieri sera la prima puntata di Tale e Quale Sanremo è stato Daniele Silvestri imitato da Gilles Rocca che era arrivato al terzo posto nella dodicesima edizione di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Sanremo 18 febbraio: chi ha imitato chi

Per Tale e Quale Sanremo, sono stati selezionati alcuni dei concorrenti più apprezzati delle ultime edizioni del programma Tale e Quale. A cominciare da Valentina Persia, molto apprezzata dalla giuria ha imitato Noemi con “Sono solo parole” del Festival del 2012. Presente ieri sera 18 febbraio anche Paolo Conticini che ha imitato Nicola di Bari con “Il cuore è uno zingaro”. Tra i concorrenti anche Pierpaolo Pretelli che ha cantato Luis Miguel con “Noi, ragazzi di oggi”, Bianca Guaccero ha portato “La notte” di Arisa mentre Valeria Marini ha imitato Nilla Pizzi con “Grazie dei fiori”. A Tale e Quale Sanremo di ieri sera 18 febbraio presente come concorrente anche Valerio Scanu che ha imitato Tony Renis con “Quando quando quando”, Albano e Romina imitati dal duo Cirilli-Paolantoni che hanno cantato “Felicità”, Andrea Dianetti che ha imitato Riccardo Fogli con “Storie di tutti i giorni” e Rosalinda Cannavò che ha portato “Non ho l’età” di Gigliola Cinquetti. Infine il vincitore della puntata Gilles Rocca che ha ballato e cantato sulle note di “Salirò” di Daniele Silvestri, Stefania Orlando che ha incantato la giuria con “Come si cambia” di Fiorella Mannoia e Alba Parietti che si è cimentata in un’imitazione dell’eterna Dalida con “Ciao amore, ciao”. Questa la classifica di ieri sera 18 febbraio nella prima puntata di Tale e Quale Sanremo: Gilles Rocca, Stefania Orlando, Paolo Conticini, Valerio Scanu, Bianca Guaccero, Valentina Persia, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti, Alba Parietti.