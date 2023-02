Anticipazioni Fiori sopra l’inferno seconda puntata: attacca i bimbi

Anticipazioni seconda puntata Fiori Sopra l’inferno i casi di Teresa Battaglia di stasera 20 febbraio: nuovo tentato omicidio

Le anticipazioni della seconda puntata di Fiori sopra l’inferno i casi di Teresa Battaglia stupiscono, alimentando la grande suspense che la fiction tra il drama e il crime vuole volutamente creare per attitare l’attenzione dei telespettatori. Stasera 20 febbraio torna su Rai 1 la nuova fiction della rete ammiraglia della TV di stato che ha visto trionfare in ascolti Elena Sofia Ricci giá nella prima puntata andata in onda la scorsa settimana. Siamo rimasti con Teresa rimasta a terra tramortita, proprio quando era ad un passo dalla verità. Ricordiamo che la Battaglia deve fare i conti non solo con il suo difficile lavoro ma anche con la malattia che l’affligge: il morbo di Alzheimer. Dalle anticipazioni della seconda puntata di Fiori Sopra l’inferno vedremo che a ritrovare e a salvare Elena Sofia Ricci dalla morte, se nessuno l’avesse ritrovata è Marini. La profiler grazie al suo pronto supporto riprende conoscenza e lo convince a non indugiare, bisogna recarsi fuori l’istituto che frequenta e interrogare in via informale subito Mathias. A rovinare il momento importante per la trama è un nuovo fattore esterno.

Mentre aspettano che gli allievi escono da scuola si vede un SUV a grande velocità che tenta di investire una signora con un bambino piccolo nel carozzino. Un atroce tentato omicidio che lascia tutti i testimoni della scena molto provati per l’accaduto. Continuando con gli spoiler delle seconda puntata di Fiori Sopra l’inferno i casi di Teresa Battaglia vediamo uno sconosciuto uomo del paesino che disperato cerca di aggredire senza successo l’uomo nel SUV. Subisce un’ aggressione anche Knauss, ricoverato in ospedale, e persone a lui molto vicine rivelano che i due spiacevoli episodi sono collegati: è lo stesso uomo ad aver guidato il fuoristrada tentando di colpire la donna con il passeggino e ad avere aggredito David. Infine Dante viene fermato poco prima di superare la frontiera e grazie ad una foto avverte Teresa che il misterioso montanaro è Lucas Ebran. Le anticipazioni di stasera 20 febbraio di Fiori Sopra l’inferno seconda puntata finiscono con i bambini che scoprono dei cadaveri, mentre l’uomo del Tabarro si scuote davanti ad un inaspettato incontro faccia a faccia.

Fiori sopra l’inferno riassunto prima puntata

Sostanzialmente con il riassunto della prima puntata di Fiori sopra l’inferno abbiamo visto approfondire, per conoscerlo a primo impatto, il personaggio di Teresa Battaglia. La donna interpretata da Elena Sofia Ricci è una profiler, polizziata specializzata nell’acciuffare serial killer ed è malata di Alzheimer, oltre che di diabete. Il commissario arriva in questa frazione di un paesino di montagna, Travení, perché deve indagare su un macabro omicidio. Il papà di uno dei bimbi della scuola elementare del posto è stato ammazzato con tanto di occhi cavati. Una scena orribile che le indagini temono si possano ripetere. Il primo indiziato è il capo del personale Ata dell’istituto che spaventa i ragazzi con dei racconti paurosi su come è morto il pover uomo. Si passa poi alla moglie della vittima che aveva da tempo un amante e che non ha mai negato di vivere un matrimonio non solo infelice, ma pieno di violenze con un marito orribile. Con il riassunto della prima puntata di Fiori Sopra l’inferno arriviamo al momento cult quando compare un miterioso individuo che nella fiction viene chiamato l’uomo del Tabarro che è sempre fuori scuola a spiare i bambini. Le indagini di interrompono però bruscamente, il personaggio di Elena Sofia Ricci cade a terra tramortita, uno svenimento dovuto alla malattia. La prima puntata finisce così con Teresa Battaglia priva di conoscenza e nessuno accanto a lei.