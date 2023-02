Fiori sopra l’inferno Travenì dove si trova nella realtà

Fiori sopra l’inferno è la nuova serie Rai, un thriller con Elena Sofia Ricci come protagonista. L’ambientazione è la cittadina di Travenì, ma esiste davvero?

Tutti si chiedono Travenì dove si trova nella realtà e come raggiungerlo, magari per una breve vacanza in montagna tra le nevi delle Dolomiti. Il nome di Travenì è diventato famoso grazie a Fiori sopra l’inferno, fiction Rai con protagonista Elena Sofia Ricci. Nei panni della profiler malata di Alzheimer Teresa Battaglia, la celebre attrice italiana attraversa i territori raccontati nei romanzi della scrittrice Ilaria Tuti, ricreati sotto la direzione del regista Carlo Carlei. Accanto a lei, sul set, anche Giuseppe Spata, Gianluca Gobbi e molti altri attori e attrici. Nei 6 episodi di questa prima stagione della serie, la protagonista Teresa Battaglia si reca nel paese di Travenì, in Friuli Venezia Giulia, per scoprire l’identità di un serial killer che sta sconvolgendo la comunità locale. Le location montane in cui è ambientata la serie sono senza dubbio suggestive e insolite per la televisione italiana, abituata di solito alle grandi città come Roma o Napoli e in tanti si sono chiesti se esiste davvero questo luogo dove si svolgono le indagini di Teresa Battaglia. Travenì, in realtà, non è un luogo reale, ma è stato ideato dalla scrittrice Ilaria Tuti. Una scelta abbastanza comune, specialmente nei romanzi polizieschi, per non correre il rischio di “macchiare” la reputazione di qualche località davvero esistente con una truculenta storia crime inventata di sana pianta. Si tratta comunque di una location che, per quanto immaginaria, si rifà ai tipici paesi delle montagne del Friuli Venezia Giulia, infatti nella finzione si trova non molto distante da Tarvisio, un noto comune di circa 4.000 abitanti posto in Val Canale. Travenì nasce soprattutto dalla conoscenza dei luoghi geografici della zona friulana che ha Ilaria Tuti, la scrittrice del romanzo da cui è tratta Fiori sopra l’inferno, che è originaria di Gemona del Friuli.

Fiori sopra l’inferno le vere location

Travenì non esisterà, ma Fiori sopra l’inferno è stata ovviamente girata in luoghi reali (tranne le scene in interni, in gran parte ricostruite in studio a Roma). Le location della serie si trovano effettivamente nei posti che hanno ispirato la fantasia di Ilaria Tuti, ovvero negli scenari del Friuli Venezia Giulia, tra le Dolomiti. Travenì è principalmente ricostruita tra le vie di Tarvisio, di cui si riconosce facilmente la celebre torre medievale, ma anche la piazza che appare nella primissima scena della prima puntata della fiction Rai. Presente tra le location di Fiori sopra l’inferno anche la conosciuta foresta limitrofa, la più estesa d’Italia (24 ettari). Tarvisio è in provincia di Udine e si trova a pochi passi da Kranjska Gora in Slovenia, infatti il comune è celebre perché l’unico confinante con il Paese prima e dopo la seconda guerra mondiale. Altre località che hanno ospitato le riprese della serie Rai sono Camporosso, Malborghetto, il Lago del Predil, la Val Saisera, Pontebba, Coccau e Udine, la principale città del Friuli. Altre scene sono state invece realizzate in un altro suggestivo scenario della regione del Nord-Est italiano, ovvero quello dei Laghi di Fusine.