Raffaello Tonon chi è e perché è amico di Onestini

Chi è Raffaello Tonon il grande amico di Luca Onestini grazie al Grande Fratello: ha cambiato moltissimo il suo fisico

Nato a Milano il 20 ottobre del 1978, Raffaello Tonon ha 45 anni e sbarca nel mondo dello spettacolo grazie al Maurizio Costanzo Show, dove l’ex gieffino è diventato un ospite fisso grazie allo stesso Maurizio Costanzo che lo volle nelle sue trasmissioni. Laureato in Giurisprudenza, nei primi anni 2000 si fa conoscere nel mondo dello spettacolo, facendosi strada anche grazie ai reality: nel 2005 Tonon vince La fattoria, mentre nel 2008 partecipa a La talpa. Queste esperienze lanciano, come detto, Raffaello Tonon che diventa un volto noto del mondo dello spettacolo, come ospite in tanti programmi Mediaset e come conduttore radiofonico su Radio Zeta e Rtl 102.5. L’ex gieffino vanta anche un’esperienza al cinema, nel 2006 nel film Eccezzziunale veramente – Capitolo secondo…me. Tra le varie attività che intraprende Raffaello Tonon, e di cui possiamo anche tenere traccia su Instagram, ce ne sono anche alcune realizzate insieme al suo amico per la pelle, ovvero Luca Onestini, come ad esempio la pubblicazione del libro Gli Oneston. L’amicizia tra i due ex gieffini è la prova di quanto le vicende che i concorrenti vivono all’interno della casa del Grande Fratello possono essere importanti e sicuramente il legame tra i due è uno dei più belli creato dal reality show di Canale 5. Infatti uno dei grandi amici di Luca Onestini, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, è Raffaello Tonon. I due si sono conosciuti proprio all’interno della casa, quando entrambi hanno partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip nel 2017. In quel caso, Luca era tra i concorrenti che hanno cominciato il reality, mentre Raffaello è arrivato dopo poco più di un mese, ma hanno stretto un legame fortissimo e sono arrivati entrambi fino alla finale. I due hanno continuato a essere grandi amici anche dopo la fine del GF.

Raffaello Tonon rifatto: prima e dopo

Oggi, Raffaello Tonon ha 43 anni e da ormai più di 20 anni è presente sulle scene. In questi anni, l’ex gieffino è chiaramente cambiato moltissimo e spesso si è parlato anche di chirurgia estetica. Molti utenti, infatti, hanno notato sul viso e sul corpo del conduttore radiofonico moltissimi cambiamenti, soprattutto in occasione della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. I cambiamenti dell’opinionista, in effetti, sono evidenti e lo stesso conduttore radiofonico ne ha parlato a Domenica Live. Il prima e dopo è stato documentato dallo stesso Raffaello Tonon che ha raccontato il suo percorso in tv spiegando di essere passato grazie alla liposuzione dalla taglia 48 alla 44, modellando ad hoc il suo fisico. L’amico di Luca Onestini si è sottoposto a diventi interventi su vari parti del corpo, in particolare l’addominoplastica, definendo quello che è il suo aspetto di oggi. Stando alle stime che si trovano online, Raffaello Tonon si è rifatto grazie ad una spesa di circa 7.000 euro per i propri interventi di chirurgia estetica, ma chiaramente è difficile capire con esattezza quale siano state le operazioni. Ovviamente tra le più evidenti c’è anche la liposuzione che ha permesso al volto televisivo di cambiare totalmente il suo fisico rispetto agli esordi.