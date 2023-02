Amici 22 Ndg eliminato? Sbotta per la sua storica hit disco d’oro

Amici 22 Ndg a rischio eliminazione dal serale rivela le sue insicurezze dopo la sua hit Panamera, un successo da disco d’oro oggi dimenticato

Nel daytime del 21 febbraio di Amici 22 è stato protagonista Ndg prima con la reazione al rischio eliminazione, poi con il ricordo di una sua canzone diventata un grande successo tempo fa. Se lo scherzo della produzione con Isobel complice alla maestra Alessandra Celentano ha reso la puntata iconica e divertente, i fan devono fare i conti con il dubbio Ndg eliminato. Il giallo nasce da un gesto eloquente della sua prof. di canto, Lorella Cuccarini, agli esami di sbarramento. Come già Rudy Zerbi, la voce de La notte vola, ha convocato i suoi allievi per assegnare le maglie del serale oppure, ovviamente, decretare per qualcuno la fine del percorso sul più bello dopo mesi intensi di studi. Cricca ha dato il meglio di sé voce e piano, Niveo ha stupito con le cover di Coraline dei Maneskin e La musica non c’è di Coez. A sorpresa però quando è arrivato il turno di Niccolò, Lorella Cuccarini ha deciso di non farlo cantare. La mancata esibizione per scelta della prof. ha alimentato nello stesso cantante il dubbio che circola sui social riguardo Ndg eliminato da Amici 22. La deduzione è semplice, su di lui la show girl ha le idee molto chiare e ha già deciso, in un senso o nell’altro, il suo destino al serale senza aver avuto bisogno di ascoltarlo un ultima volta. La reazione dell’allievo a rischio eliminazione è stata forte.

Amici 22 Ndg Panamera

Nella puntata di Amici 22 del 21 febbraio Ndg ha parlato della sua canzone Panamera. In tanti, quando hanno ascoltato il discorso del cantante si sono chiesti quale fosse la sua canzone famosa che anni fa lo aveva portato al successo. Niccolò ha infatti reagito alla scelta di Lorella Cuccarini di non farlo cantare sbottando non di rabbia ma facendo comprendere al pubblico televisivo perché per lui ottenere la maglia del serale ha un valore ancora più importante che quello già valido di un semplice traguardo. Ndg ha infatti spiegato di aver ottenuto un successo clamoroso appena 18enne, con una hit che cantava tutta Italia. All’epoca era giovanissimo e inesperto, ritrovandosi a gestire da solo una situazione molto più grande di lui. Non è riuscito a stare al passo e dopo quella canzone è caduto nell’oblio. Ndg si è così aperto come non mai prima d’ora, lasciando intendere di conoscere già cosa significhi il fallimento e di avere paura che non ciò si possa verificare di nuovo non ottenendo la maglia del serale di Amici 22. Uno sfogo intenso e profondo quello del rapper. Chi non conosce bene il percorso artistico dell’allievo di Lorella Cuccarini si è chiesto quale fosse la canzone di Ndg che lo ha portato da piccolo a diventare una star. Il singolo in questione si chiama Panamera, pubblicato da Niccolò che all’epoca usava già il suo nome d’arte nel 2019. In poco tempo il concorrente di Amici 22 ha ottenuto il disco d’oro e il brano conta stream da record con numeri davvero impressionanti: oltre 33 milioni di riproduzioni su Spotify e 6,3 milioni di visualizzazioni su YouTube.