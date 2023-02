Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 7 puntata 21 febbraio: Suor Costanza aiuto

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 7 della puntata del 21 febbraio: due puntate con protagonista Azzurra che darà supporto a Suor Costanza

Le anticipazioni della puntata del 21 febbraio di Che Dio Ci Aiuti 7 sorprendono i telespettatori. Infatti a sorpresa questo martedì arriva il sesto appuntamento con Che Dio ci aiuti, la serie della prima serata di Rai 1 ambientata nel convento degli Angeli Custodi di Assisi, con protagonista Francesca Chillemi, da questa stagione personaggio principale della fiction dopo l’addio di Elena Sofia Ricci. Martedì 21 febbraio vanno in onda gli episodi 11 e 12 (su 20), a cui seguiranno quelli della seconda puntata di questa settimana, in onda invece giovedì 23 febbraio. Scopriamo cosa succederà nella sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7: appuntamento, come al solito, su Rai 1 a partire dalle 21.20.

Le anticipazioni della puntata del 21 febbraio di Che Dio Ci Aiuti 7 raccontano cosa succederà nell’episodio 11 che si intitola La gara della vita e vedrà Azzurra impegnata a far innamorare Sara ed Emiliano. Il suo piano è di unire questa coppia che, a suo avviso, sarebbe perfetta per prendersi cura del piccolo Elia. Oltre a questo, la protagonista dovrà aiutare Suor Costanza, che deve sottoporsi a una delicata operazione, e che troverà conforto anche nella vicinanza di Eva, un’atleta non vedente, che la aiuterà a confrontarsi con le proprie paure. A proposito di coppie, tutto sembra andare molto bene tra Ludovica ed Ettore, e quest’ultimo decide anche di presentare la ragazza ai suoi genitori. Nelle anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 nella puntata del 21 febbraio dal titolo Il senso di ogni cosa, il piano di Azzurra per Sara ed Emiliano procede ancora, ma Suor Teresa non è così convinta che Sara possa essere una brava madre per Elia, così decide di metterla alla prova. Nel frattempo, i genitori di Emiliano arrivano al convento, e lo psicologo dovrà venire a patti con i suoi problemi nell’affrontare le alte aspettative della famiglia su di lui, e in particolare il confronto col fratelli Seba. Si complica invece la relazione tra Ludovica ed Ettore, dopo che il ragazzo inizia improvvisamente a cercare di evitare la ragazza.

Che Dio Ci Aiuti 7 riassunto puntate precedenti

Dopo il momentaneo ritiro di Suor Costanza, nella settima stagione di Che Dio ci aiuti il convento degli Angeli Custodi è nelle mani dell’inflessibile Suor Angela, cosa che non fa proprio piacere ad Azzurra. Nel frattempo, le suore devono gestire la situazione del piccolo Elia, un bambino con una madre problematica, morta in incidente nel tentativo di fuggire con lui prima che il figlio le venisse portato via. Il bambino, salvato da Sara, vive ora al convento, ma la sua situazione è complicata anche dall’arrivo di sua zia, Suor Teresa, che scopre che in realtà la vera madre del bambino è un’altra persona. Azzurra e Suor Teresa decidono così di collaborare per il bene di Elia, cercandogli una nuova famiglia.