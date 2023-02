Chi è uscito ieri sera 20 febbraio Grande Fratello Vip: chi in nomination

Chi è stato eliminato ieri sera 20 febbraio nella puntata del Grande Fratello VIP: le nomination, cosa è successo e sorpresa finale

Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip ieri sera 20 febbraio è stata un’autentica sorpresa per tutti i telespettatori. Al televoto c’erano Daniele, Nikita, Antonino, Andrea, Sarah e Murgia, una contesa che potrebbe dare un segnale chiaro sugli sviluppi delle prossime settimane soprattutto dopo il duro scontro di sabato sera che ha diviso ulteriormente la Casa in due fazioni. Il più votato è stato Daniele Dal Moro che ha conquistato il 23,9% battendo a sorpresa Nikita che si ferma al 22,5%. Terza Nicole Murgia che ha ottenuto il 18,6%, restano Andrea, Antonino e Sarah. I sondaggi davano un testa a testa tra i due uomini ma il verdetto è ribaltato. Andrea ha ottenuto il 16,1% dei voti salvandosi con ampio margine sugli altri due. Chi è stato eliminato ieri sera 20 febbraio al Grande Fratello Vip è Sarah Altobello, arrivata ultima con il 9,4%, battuta di un soffio da Antonino Spinalbese che si salva con il 9,5%. La pugliese però ha ancora il biglietto di ritorno e arriva la grande sorpresa di serata, infatti la Altobello è la persona con la possibilità di tornare e rientra così nella Casa del Grande Fratello Vip. Così chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 20 febbraio si è salvato ed è tornato come concorrente.

GF Vip cosa è successo ieri sera 20 febbraio

La puntata di ieri sera 20 febbraio del Grande Fratello Vip si è aperta con l’analisi dello scontro avuto nella notte tra sabato e domenica che ha visto coinvolti Matteo Diamante, Luca Onestini, Oriana Marzoli, Martina Nasoni e Nikita Pelizon. Alfonso Signorini ha condannato i modi di tutti i concorrenti, una brutta pagina che è stata pagata con una decisione da parte del Grande Fratello della riduzione del budget settimanale. Sonia Bruganelli spiega a tutti che al termine del reality nessuno si ricorderà di loro, mentre Alfonso Signorini ha ammesso che ha cambiato più volte canale perché non ama le scene viste in tv. Matteo Diamante ha chiesto scusa per quanto accaduto, così come Martina mentre Oriana non ha perdonato l’insulto della Nasoni e ha cercato di alimentare le polemiche. Ieri sera nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello Vip si è tornato a parlare del rapporto tra Attilio Romita e Sarah Altobello in particolare del bigliettino ricevuto come regalo dalla pugliese. Il giornalista ha cercato di giustificarsi per le parole della precedente puntata, ma la Altobello ha deciso di non perdonare Romita perché troppo offesa per l’ennesima accusa dopo essere stato così vicina a lui. Arriva il momento della prima sorpresa e riguarda sempre Sarah che vede l’arrivo della sorella Giusy, momento di commozione e tanto supporto da parte della donna che ha provato a far aprire gli occhi alla Altobello. Per lei Giaele, Oriana e Micol non sono state leali, ma Giusy ne ha avuto pure Romita per le critiche rivolte a Sarah.

Si è tornati a parlare anche di Ivana e Luca con i due che hanno chiarito i motivi della loro rottura e ora stanno provando nuovamente a ricostruire un rapporto di fiducia. La coppia è amata dal web e spera che ci sia il lieto fine, ma intanto stanno analizzando la loro storia e le varie problematiche avute come l’allontanamento forzato a causa del Covid dove Ivana era in Repubblica Ceca ad accudire il padre e la nonna. Un altro punto di scontro è stato il trasferimento della modella a Cattolica che però non è mai arrivato. Nella puntata del 20 febbraio di ieri sera al Grande Fratello Vip si è affrontato poi lo scontro tra Edoardo Donnamaria e il suo gruppo di amici a causa della litigata tra sabato e domenica notte. Viene messa in mezzo Antonella che ha criticato l’atteggiamento di Tavassi e co ma il fratello di Guendalina conferma l’astio nei confronti della schermitrice dicendo che sta rovinando Donnamaria. Un blocco viene poi dedicato all’amicizia tra Andrea Maestrelli e Antonino Spinalbese, un feeling nato fin da subito e celebrato con un bel video che ha raccontato il loro rapporto. Successivamente è arrivato il momento della seconda sorpresa con Raffaello Tonon che ha voluto parlare con il grande amico Luca Onestini. Per l’opinionista è inutile che l’ex tronista si dedichi a gruppi e gruppetti, lo supporterà sempre ma spera di vederlo giocare da solo e fa il tifo per il ritorno della coppia con Ivana. Dopo il verdetto del televoto, arriva il momento di parlare di Nikita e della crisi di pianto avuta dopo l’ultima puntata. La Pelizon viene subito attaccata da Murgia, Micol e Tavassi con quest’ultimo che sottolinea come si sia messa a piangere perché non è più la preferita. L’ultimo blocco tra le nomination segrete e palesi arriva con il ritorno di Sarah Altobello accolto con grande gioia solo da una parte della casa. Infatti Micol, Edoardo e la Murgia non si sono mossi provocando la reazione negativa del pubblico in studio.

GF Vip chi è stato nominato 20 febbraio

Nella puntata di ieri sera 20 febbraio del Grande Fratello Vip i preferiti nella Casa sono Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli e Davide Donadei. Come sempre l’immunità di Orietta Berti va a Luca Onestini, mentre a sorpresa l’opinionista Sonia Bruganelli decide di dare l’immunità a Edoardo Donnamaria perché si sente legata a lui e gli fa tenerezza. Le nomination palesi iniziano con Antonino che fa il nome di Nikita perché non c’è mai stato feeling e non ha mai pensato bene di lei. Nikita sceglie Nicole Murgia per le critiche nei suoi confronti, Micol nomina Antonella e la schermitrice ricambia facendo il nome dell’Incorvaia. Nicole non sorprende e fa il nome di Nikita così come Alberto per i suoi atteggiamenti non chiari e ambigui. Milena precisa che non ha problemi con nessuno ma nomina Giaele perché le piacerebbe avere un rapporto migliore con lei. Daniele nomina Antonella perché dopo la discussione con Martina non ha mai dato supporto a lui. Andrea fa il nome di Nikita, mentre Giaele sceglie Antonella per la sua incoerenza. Le nomination segrete iniziano con Oriana che nomina Antonino, Tavassi conferma il suo astio nei confronti di Antonella e fa il nome della salernitana perché ha goduto troppo quando Donnamaria aveva litigato con i Persiani. Davide sceglie Micol perché non apprezzato il suo atteggiamento e vede cattiveria, Edoardo Donnamaria invece nomina come sempre Antonino, chiude Luca Onestini con Antonella. I nominati di ieri sera nella puntata del 20 febbraio del Grande Fratello Vip sono Antonella, Nikita, Antonino e Micol. A sorpresa questa volta il televoto vale per l’eliminazione prevista per giovedì 23 febbraio.