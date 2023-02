Naike Rivelli padre chi è: dopo anni la verità

Naike Rivelli, 49 anni, è la figlia di Ornella Muti e porta il cognome della madre: chi è il padre dell’attrice

Nata nel 1974 a Monaco di Baviera, Naike Rivelli, 49 anni, è la figlia di Ornella Muti mentre ad oggi non si conosce ancora l’identità del suo padre biologico. Per anni si è pensato che il produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermudez de Castro fosse il padre della donna. Diversi test del DNA effettuati sia in Spagna che in Italia e richiesti da de Castro, hanno però negato l’esistenza di un legame di parentela tra i due, questa notizia fu un vero choc per Naike che ad oggi dichiara di non essere più interessata a scoprire l’identità, tuttora sconosciuta, del suo genitore biologico. Solo nel 2018 Naike ha scoperto che suo padre non era José Luis Bermudez de Castro e all’epoca dichiarò di non voler sapere più niente di questa storia perché ha sempre chiamato papà Federico Fachinetti. Comunque Naike Rivelli ha sempre considerato come “padre affettivo” Federico Fachinetti marito di Ornella Muti dal 1988 e il 1996. Per quanto riguarda il padre biologico di Naike Rivelli, Ornella Muti non ne ha mai voluto parlare nel corso della sua lunga carriera che l’ha vista star del cinema negli anni 80 e 90 dove era maggiore la concentrazione del mondo gossip sulla sua vita privata, la sua famiglia e i suoi figli. Basti pensare che proprio durante gli anni 80, l’attenzione mediatica si era rivolta al presunto flirt con Adriano Celentano con cui ha interpretato due film, Innamorato Pazzo e Il Bisbetico Domato. Le cronache di quegli anni si sono focalizzate sul rapporto tra i due attori che in scena hanno sempre mostrato grande feeling. Ornella Muti oggi vive lontana dai riflettori anche se lo scorso anno è stata a sorpresa scelta da Amadeus come co-conduttrice della prima serata di Sanremo 2022.

Naike Rivelli fratelli

Naike Rivelli ha un fratello di nome Andrea e una sorella di nome Carolina entrambi frutto della relazione tra Ornella Muti e Federico Fachinetti. Andrea è nato a Roma nel 1987 e proprio come la madre ha cercato di affermarsi nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua bella presenza ha sfilato in passerella e nel 2015 ha partecipato in coppia con la sorella Naike alla quarta edizione di Pechino Express. Andrea ha studiato recitazione alla New York Film Academy e ha debuttato sul grande schermo nel 2008 in “Scusa ma ti chiamo amore” dove ha recitato accanto a Raoul Bova. In televisione invece ha recitato nella serie tv “I medici”. Andrea ha con la compagna Carol un figlio di nome Edoardo. La sorella di Naike, Carolina, è nata nel 1985 e anche lei come il resto della famiglia, fa l’attrice e l’abbiamo vista ad esempio in “Ragazza bastarda” insieme ad Alessandro Gassmann. Carolina si è poi allontanata dalle scene dopo aver trovato l’amore in Andrea Longhi con cui ha avuto due figli, Giulia e Alessandro. Quello tra Carolina e Andrea è stato un grande amore spezzato prematuramente dalla morte di lui a causa di un tumore al cervello. Dunque sono tre i figli di Ornella Muti: Naike, Andrea e Carolina.