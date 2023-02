Anticipazioni che Dio Ci Aiuti 7 stasera 23 febbraio dramma Orietta Berti

Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni puntata del 23 febbraio: Orietta Berti scatena la gelosia tra Sara ed Emiliano

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7 del 23 febbraio aprono le porte alla fase finale di questa settima stagione, con gli episodi Fratelli e sorelle e Il mio angelo in onda in prima serata su Rai 1. Siamo giunti alla settima puntata della stagione d’addio di Suor Angela, ovvero Elena Sofia Ricci, dopo la quale ne mancheranno soltanto tre, il 2, 9 e 16 marzo, quando scopriremo come finisce Che Dio ci aiuti 7. Le anticipazioni del 23 febbraio della fiction con Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon svelano la presenza di una guest star d’eccezione, proveniente dal mondo della musica: Orietta Berti in Che Dio ci aiuti 7, nei panni di se stessa. Vedremo Emiliano presentarsi in un albergo dopo aver ricevuto un appuntamento, ritrovandosi faccia a faccia con la famosa cantante di Finché la barca va. È giunta ad Assisi per un concerto ma soffre di attacchi d’ansia, così chiede a Emiliano di aiutarla, senza far trapelare la notizia, evitando che il suo problema finisca in prima pagina. Un segreto che però farà ingelosire Sara, vedendo costantemente il giovane al telefono con una donna sconosciuta. Guardando al resto della puntata, nell’episodio Fratelli e sorelle vedremo Azzurra arrendersi una volta per tutte con Emiliano e Sara, che non riescono ad andare d’accordo. Come se non bastasse, lui rischia anche di perdere il proprio lavoro, accusato d’aver commesso un grave errore con un trial farmacologico. Parlando d’amore, poi, Ludovica e Cate provano a dare una svolta alla loro vita sentimentale, sfruttando un’app di incontri, ma le cose non vanno come sperato. Nell’episodio Il mio angelo, invece, Suor Teresa è ormai stanca di vedere in sospeso il destino di Elia, in attesa che scoppi l’amore finalmente tra Emiliano e Sara. Avverte Azzurra che contatterà l’assistente sociale, dandole due giorni di tempo per trovare una famiglia al piccolo. La novizia, però, ha anche altro cui pensare, indagando con Cate sul comportamento sospetto di Ettore, che pare nascondere un segreto in merito a una ragazza.

Anticipazioni che Dio ci aiuti 7 Sara e Emiliano

È chiaro a tutti che il rapporto tra Sara ed Emiliano abbia tutti i presupposti per sfociare in una splendida storia d’amore. I due provano qualcosa l’uno per l’altro, ed è evidente, ma hanno deciso di restare amici, negando l’evidenza. Azzurra le ha provate tutte ma anche lei deve arrendersi dinanzi al muro che i due sembrano aver eretto tra loro, ammettendo che forse l’amicizia è davvero l’unica possibilità. Una prospettiva che coinvolge anche le sorti del piccolo Elia, che dovrà quindi trovare una famiglia, dal momento che Sara ed Emiliano non diventeranno i suoi “genitori”. Nonostante siano amici, lei è gelosa di Pierpaolo Spollon, sempre al telefono con una donna sconosciuta che, come detto, si scoprirà essere Orietta Berti. Un mistero infine svelato, dal momento che la cantante si presenta in convento, facendo i conti con lo strano atteggiamento di Sara, gelosa da morire. Parla così con Emiliano, che le spiega come siano troppo diversi per stare insieme, ma lei ha trascorso una vita con il suo Osvaldo e la diversità rende l’amore ancora più bello.