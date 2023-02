Milena Miconi chi è la figlia Sofia: un’attrice

Chi è la figlia di Milena Miconi, Sofia vuole seguire la strada della mamma e diventare un’attrice: la somiglianza tra le due è incredibile

La figlia di Milena Miconi, Sofia è la più grande delle due avute dal marito durante i diciannove anni di fidanzamento, prima delle nozze. Nata nel 2003, Sofia Miconi (in realtà Sofia Graiani) ha oggi 22 anni ed è pronta a far parlare di sé. Alquanto presente sui social dei genitori, la ventenne ha subito attirato l’attenzione dei fan della concorrente del GF VIP proprio per la grande somiglianza con sua madre. È nata il 27 maggio, sotto il segno dei Gemelli, 23 anni, con il mondo dello spettacolo che potrebbe iniziare a strizzarle l’occhio. Milena Miconi ha spiegato come la nascita della sua primogenita abbia unito enormemente lei e suo marito, che al tempo vivevano vite un po’ separate, a causa del lavoro, con lei impegnata a Roma e lui diviso tra Genova e Milano. Poco prima del parto, però, lui ha lasciato tutto e si è trasferito nella Capitale. Non è affatto un caso che sottolineiamo l’ipotesi che il mondo della televisione possa rendersi conto del fascino di Sofia, dal momento che la giovane sembra molto interessata a seguire le orme della madre, più che quelle del padre, entrando in questo universo complesso come attrice, quindi non dietro la macchina da presa come l’altro genitore. Non vuole far parlare di sé per il suo aspetto o il suo cognome, come dimostra il fatto che abbia già seguito da tempo alcuni corsi di recitazione teatrale, dopo aver completato gli studi pressi il Liceo Linguistico Gaetano De Sanctis di Roma. Queste sono tutte le informazioni che abbiamo sulla figlia di Milena Miconi, che ha potuto abbracciare la sua primogenita nel corso della puntata del Grande Fratello VIP di giovedì 23 febbraio 2023. Una sorpresa decisamente gradita, che ha messo in evidenza ancor di più l’enorme somiglianza tra le due e, chi può dirlo, tra qualche anno potremo vedere propria Sofia in qualche fiction Rai o Mediaset, proprio come mamma.

Milena Miconi vita privata

Milena Miconi, 51 anni, è nata a Roma nel 1971 ed è un’attrice, ex modella e personaggio televisivo molto apprezzato. Conosciamo però un po’ meglio la sua vita privata, al di là di quella televisiva ben nota a tutti quelli che l’hanno seguita con passione, fino all’ingresso nella casa del Grande Fratello VIP. La famiglia di Milena Miconi, quella nella quale è cresciuta, è composta dal padre Osvaldo, di cui conosciamo anche la professione, tappezziere, la madre Maria Grazia e il fratello Marco. Per quanto riguarda la famiglia che si è costruita, invece, occorre sottolineare come la vita privata di Milena Miconi non offra grande spazio al gossip, tutt’altro. Ha infatti trovato l’amore della sua vita molto tempo fa, dando il via a un lungo fidanzamento, durato ben 18 anni, per poi decidere di sposarsi nel 2019. Il marito di Milena Miconi è Mauro Graiani, di professione regista e sceneggiatore, più grande di lei di 9 anni. Durante il loro lungo fidanzamento sono anche diventati genitori, con la nascita di Sofia nel 2003 e Agnese nel 2010.