Uomini e Donne Silvio chi è nuovo corteggiatore Gemma

Chi è Silvio il nuovo corteggiatore di Gemma nel trono over di Uomini e Donne: la dama si è mostrata subito interessata

C’è un nuovo cavaliere per una delle storiche dame del trono over di Uomini e Donne. Silvio è il nuovo corteggiatore di Gemma e da quanto abbiamo potuto scoprire nelle sue prime battute nel parterre del dating show di Canale 5, ha 71 anni, ha due figlie che ormai sono grandi e viene da Novara, in Piemonte. Subito una prima cosa in comune tra i due, visto che la dama è di Torino e le due città sono abbastanza vicine. Silvio ha immediatamente espresso i propri apprezzamenti per la dama, affermando che Gemma ha molti tratti che a lui piacciono in una donna. Silvio nel conoscere Gemma ha raccontato di seguire da anni la trasmissione e di aver visto tutti i percorsi fatti dalla dama e da un po’ di tempo stava pensando di presentarsi da Gemma. Il cavaliere ha raccontato di apprezzare molto lo stile e la femminilità di Gemma e anche i suoi sbandamenti, i momenti in cui si lascia andare alle emozioni e piange, e ha sottolineato di essere a Uomini e Donne solo per la dama torinese, dicendosi anche pronto ad andare immediatamente via dal programma se lui non avesse conoscerlo. Silvio ha raccontato di essere ormai pronto a conoscere una donna per cominciare un percorso di vita con lei, visto che ha tanto tempo libero e vuole innamorarsi di una donna e dedicarsi a lei. Gemma è sembrata subito convinta da Silvio, tanto che ha voluto che il cavaliere rimanesse e si è mostrata pronta a intraprendere la conoscenza dell’uomo. Buona la prima, dunque, per Silvio e Gemma: vedremo come evolverà la loro situazione.

Uomini e Donne Gemma

Nata a Torino nel 1950, Gemma ha 73 anni, compiuti circa un mese fa, ed è ormai un volto famosissimo del parterre di Uomini e Donne. Da sempre la dama del programma di Canale 5 è stata appassionata di Spettacolo, arrivando a lavorare in diversi teatri, come direttrice di varie strutture soprattutto a teatro, e diventando, in età decisamente più adulta, lei stessa una protagonista del piccolo schermo. Da anni, ormai, Gemma Galgani è una grande protagonista del trono over di Uomini e Donne. La dama è stata sposata quando era molto giovane, ma il matrimonio è durato poco e ora sta ancora cercando il grande amore che nella trasmissione di Canale 5 ha inseguito a lungo. Durante la sua avventura Gemma ha vissuto diverse esperienze rimaste nella storia dello show, come quella col cavaliere Giorgio Manetti, che risale addirittura al gennaio 2015, ma la loro relazione è stata segnata sempre da alti e bassi che gli hanno impedito di uscire insieme dal programma. Gemma ha provato però per Giorgio sentimenti forti e a lungo ha fatto fatica a lasciarsi andare con altri uomini. Tra le storie più strutturate vissute da Gemma dopo Giorgio ci sono quelle con Jean-Pierre e con Juan Luis, ma entrambe non sono andate a buon fine. Poi, quando Uomini e Donne ha ripreso dopo l’arrivo della pandemia, Gemma ha vissuto una storia con Aldo Farella, conclusa però per un dietrofront dell’uomo, poi ci sono state piccole frequentazioni, come quella con un altro storico cavaliere come Biagio Di Maro o quelle con Maurizio Guerci e Nicola Vivarelli, conosciuto per corrispondenza durante la pandemia, ma nessuna di queste è andata a buon fine. La scorsa stagione è stata segnata da diverse conoscenze non andate a buon fine, come quella con Costabile, con Leonardo e con Franco Fioravanti, ma a fine 2021 un altro anno si è concluso senza che Gemma trovasse il suo amore. La dama ci sta riprovando in questa stagione e la prima parte non ha regalato grandi sussulti: vedremo se con Silvio la situazione cambierà dopo tanti anni.