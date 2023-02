Chi è uscito ieri sera 23 febbraio Grande Fratello Vip: busta nera e nomination

Chi è stato eliminato ieri sera 23 febbraio nella puntata del Grande Fratello VIP: provvedimenti, busta nera shock e nomination

Chi è stato l’eliminato nella puntata del 23 febbraio del Grande Fratello VIP non è stata l’unica emozione della serata. Alfonso Signorini ha preannunciato fin dall’inizio della messa in onda la presenza di una busta nera per duri provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti. Prima però è stato il momento di conoscere chi tra Micol, Antonella, Nikita e Antonino ha dovuto lasciare la Casa. Un televoto a sorpresa considerando che fino al pomeriggio nessuno sapeva che si trattasse di eliminazione perché in genere di giovedì si vota sempre il preferito. Il più votato questa volta è stata Micol che ha raggiunto il 34% delle preferenze, una grande prova per la Incorvaia che attendeva questo momento per capire il sentiment del pubblico. Secondo posto per Antonella che conquista il 30% dei voti ottenuti nonostante i sondaggi dessero la Fiordelisi in lizza per l’eventuale eliminazione. Chi è stato eliminato ieri sera al Grande Fratello VIP nella puntata del 23 febbraio è Antonino Spinalbese che ha ottenuto il 12%, la metà dei voti di Nikita Pelizon che raggiunge il 24% e supera l’ennesima nomination. Si chiude così l’esperienza dell’ex di Belen che prima di lasciare la Casa ha l’occasione di rivedere Ginevra e riabbracciarla. Tra i due c’è feeling e tutto lascia presagire che si frequenteranno con la Lamborghini che dichiara di essere ufficialmente single.

GF Vip cosa è successo ieri sera 23 febbraio

La puntata di ieri sera 23 febbraio del Grande Fratello VIP è iniziata con l’ennesimo confronto tra Antonella e Edoardo. La Fiordelisi si è confidata con Antonino sul suo rapporto con Donnamaria, immagini che lo stesso volto di Forum non aveva visto. Alla base delle differenze tra i due, la gelosia del ragazzo nei confronti di Antonino e quella della ragazza per Micol. Non c’è un punto di incontro per la coppia e si passa così ad un confronto tra Antonino e Edoardo che con educazione affrontano le loro divergenze e infine con onestà ammettono che entrambi non rivedranno fuori dalla Casa. Si passa poi a Sarah che negli ultimi giorni si è lamentata dell’indifferenza da parte di Giaele, Oriana e Micol, spera di essere più coinvolta: l’Incorvaia dice che non c’è spaccatura e da una parte e dall’altra c’è la promessa di fare un passo in avanti. Dopo l’ennesimo scontro tra Antonella e Edoardo a causa delle parole di Donnamaria sul fatto che forse avrebbe preferito che la Fiordelisi venisse eliminata e aver rivisto la cena romantica di Micol e Tavassi, si passa all’argomento clou della puntata di ieri sera 23 febbraio del Grande Fratello VIP.

Alfonso Signorini aveva preannunciato provvedimenti nei confronti di quattro concorrenti del Grande Fratello Vip che avevano violato il regolamento. I gieffini coinvolti sono Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e Edoardo Donnamaria che qualche notte fa si erano rintanati nel van a chiacchierare. La conversazione però va oltre i limiti e si scopre che il microfono ambientale è stato staccato da Tavassi e Micol. Inoltre i quattro vengono spinti dal conduttore a dire la verità su quanto successo e si scopre che la Murgia ha rivelato agli altri tre notizie e giudizi sui concorrenti prima di entrare nella Casa, mentre Donnamaria ammette di aver visto i genitori dopo aver votato per le elezioni regionali. Ciò che però viene contestato da Alfonso Signorini e dalla produzione sono le parole e le offese che Tavassi ha rivolto a Daniele Dal Moro, parole che il fratello di Guendalina ha voluto sdrammatizzare dicendo di un linguaggio volutamente goliardico e di prese in giro che già aveva fatto a Dal Moro. Le frasi sono censurate e quindi non è possibile conoscerne il contenuto ma Alfonso Signorini sottolinea come in realtà non fosse per nulla scherzoso il tono di Tavassi. Lo stesso Edoardo per giustificarsi di aver staccato il microfono ambientale ammette di averlo fatto perché Micol aveva paura che si sentissero i rumori se avessero fatto l’amore ma non è congruente con il fatto che in realtà stessero parlando di altro e non fossero soli nel van. Il provvedimento del Grande Fratello VIP contenuto nella busta nera riguarda tutti e quattro concorrenti: Tavassi, Micol, Murgia e Donnamaria immunità annullata e direttamente al televoto.

L’ultimo blocco della puntata di ieri sera del 23 febbraio del Grande Fratello VIP è dedicato a Milena Miconi che già in precedenza era stata coinvolta in un blocco scherzoso con Andrea e Antonino che hanno riempito di complimenti l’attrice ritenuta la più bella e elegante della Casa. Questa volta l’ex donna del Bagaglino ha raccontato la sua vita, il suo legame con il marito Mauro e l’affetto per le figlie ma anche i problemi economici che hanno colpito la famiglia e che purtroppo li ha costretti a perdere la casa. Una condizione complicata che ha costretto Milena Miconi a rimboccarsi le maniche e tornare a lavorare a teatro. Per la concorrente arriva alla fine la sorpresa, è la sorella Sofia che rassicura la mamma e le trasmette tutto l’affetto e il supporto da parte della famiglia.

GF Vip chi è stato nominato 23 febbraio

Nessun preferito nella puntata del 23 febbraio del Grande Fratello VIP a causa del provvedimento che ha scombussolato le vicende della Casa. Nomination con i piramidali, Oriana pesca il rosso e così fa la sua nomination in confessionale: la venezuelana nomina Andrea perché era sempre legato ad Antonino e quando lui non c’è stato per i suoi problemi di salute ha finto di essere amico. Anche Antonella pesca la piramide rossa e decide di fare il nome di Giaele perché non ha una personalità e per lei l’ha dimostrato più volte. Confessionale anche per Alberto che nomina Antonella perché non aiuta il quieto vivere della casa e perché provocatrice. Anche Daniele sceglie Antonella però in maniera palese e motiva la sua nomination con il fatto che la sua amicizia non era sincera. Stesso discorso di Giaele che fa il nome di Antonella perché perdona ma non dimentica relativamente alla frase sul suo matrimonio con Brad. Andrea pesca il rosso e in confessionale nomina Oriana perché non c’è rapporto tra loro, Nikita sceglie Onestini con nomination palese mentre Davide fa il nome di Oriana per un rapporto che non si è mai creato. Onestini va in confessionale e fa il nome di Nikita, Sarah sceglie Giaele perché offesa dalla frase nei suoi confronti. Milena nomina Oriana, Edoardo Tavassi sceglie Antonella, mentre Edoardo Donnamaria fa il nome di Nikita perché scorretta ad aver insinuato che a lui piacesse Alberto. Micol in confessionale sceglie Antonella, infine Nicole Murgia nomina Nikita per i soliti motivi. I nominati di ieri sera nella puntata del 23 febbraio del Grande Fratello Vip sono Tavassi, Murgia, Micol, Edoardo, Antonella, Nikita e Oriana: chi otterrà meno voti sarà l’eliminato della prossima puntata in onda il 27 febbraio.