Gf Vip audio Tavassi su Daniele svelato cosa ha detto senza censura

Gf Vip spoilerato il contenuto dell’ audio gate: cosa ha detto Tavassi su Daniele senza microfono nel van, clamorosa rivelazione sul rapporto con Oriana

Ieri sera al Gf Vip nella puntata del 23 febbraio è andato in scena l’audio gate e i telespettatori si sono chiesti cosa ha detto Edoardo Tavassi su Daniele Dal Moro nell’ormai scena virale sui social della chiacchierata nel van senza microfono. A rivelare il contenuto dell’audio è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica in una storia Instagram, sul suo profilo Investigatore Social. Andiamo con ordine, ieri sera nella puntata del Gf Vip, dopo mezzanotte, Alfonso Signorini ha mostrato delle immagini. Di mattino presto, quasi all’alba, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicol Murgia e Edoardo Donnamaria erano nel van.

Credevano che la telecamera non stesse riprendendo perché puntata verso l’alto: a questo punto l’Incorvaia rivela ai suoi amici che in precedenza con Tavassi avevano staccato il microfono ambientale. I loro microfoni personali erano scarichi e quindi, secondo quanto pensava il fratello di Guendalina, potevano parlare a bassa voce senza essere ascoltati. Almeno così credevano i vipponi che invece avevano fatto male i conti con la tecnologia dei dispositivi del Grande Fratello Vip. È bastato il solo microfono personale di Edoardo Donnamaria, acceso per errore a causa di un tic come affermato dallo stesso volto di Forum, per catturare l’intera conversazione, non di certo rose e fiori. Inoltre per testare la sincerità dei gieffini coinvolti è stato utilizzato uno stratagemma che ha portato i suoi frutti.

Gf Vip la busta nera e le frasi choc rivelate

Alfonso Signorini nella puntata del Gf Vip di ieri sera 23 febbraio ha aspettato diversi blocchi della trasmissione per rivelare il contenuto della busta nera con cui aveva aperto lo show. Il conduttore dopo aver mostrato solo le immagini senza audio, ha finto che la chiaccherata era andata persa e che quindi l’unica prova sarebbe stata la testimonianza dei protagonisti dell’audio gate, precedentemente isolati in diversi posti della Casa. Micol Incorvaia in confessionale ha tergiversato, parlando di contenuti intimi a sfondo piccante per poi aggiungere di non ricordare altri dettagli, Tavassi in cortiletto ha utilizzato lo stesse parole della fidanzata mentre Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia hanno aggiunto altro. Il volto di Forum in super led ha aggiunto di aver avuto un contatto con i genitori quando è andato a votare anche se non è riuscito a leggere il biglietto che suo padre gli aveva mostrato a distanza. L’ attrice di Tutti Pazzi per Amore ha invece rivelato di aver spoilerato dettagli dell’esterno come il gradimento per Tavassi e i video sotto le coperte dei Donnalisi. In verità c’era molto altro nell’ audio gate come mostrato da Alfonso Signorini nella puntata di ieri sera del Gf Vip.

Molto è stato censurato perché il conduttore ha aggiunto che Donnamaria ha parlato dei suoi rapporti intimi con Antonella. Tavassi ha parlato invece dell’orientamento di Daniele Dal Moro, a suo dire in modo scherzoso, contraddetto però da Signorini che ha sottolineato la serietà delle sue affermazioni. Stando a quanto rivelato su Instagram da Alessandro Rosica quello che ha detto Tavassi nell’audio censurato su Daniele è aberrante per questo ha edulcorato il contenuto per poterlo riferire ai suoi follower. La frase inizia con se Oriana fosse…e qui è facilmente deducibile uomo. L’esperto di gossip aggiunge che il fratello di Guendalina nel van senza microfono ha detto che l’ex tronista è un fr…o di m…a, uno schif..o che sta con Oriana solo per strategia ma in realtà non gli piacciono le donne e che non gli si alza il p..e. Inoltre Rosica ha aggiunto che Tavassi, Micol, la Murgia e Donnamaria hanno ironizzato sui vecchi problemi della droga con Daniele. Dopo la puntata il fratello di Guendalina ha continuato a parlare di frasi divertenti e battute ironiche senza cattiveria e di essere a posto con la sua coscienza.