The Voice Senior 2023: chi sono i finalisti

The Voice Senior 2023 ieri sera 24 febbraio sono stati scelti i finalisti che si contenderanno il titolo di campione di questa edizione

Ieri sera venerdì 24 febbraio, è andata in onda la nuova puntata di The Voice Senior 2023, la semifinale. La scorsa settimana si sono concluse le audizioni al buio e i quattro giudici, Loredana Bertè, Clementino, Ricchi e Poveri e Gigi D’Alessio, dopo aver completato le loro rispettive squadre di dodici componenti ciascuna, hanno poi dovuto fare un’ardua decisione potendo scegliere solo sei cantanti senior per giudice, da portare in semifinale. Al termine della semifinale, ad ogni giudice sono rimasti solo tre finalisti da portare alla puntata finale di The Voice Senior. Ogni squadra si è esibita in due manche. I primi ad esibirsi sono stati i concorrenti della squadra di Gigi D’Alessio: Lisa Maggio che ha cantato “Sei nell’anima” di Gianna Nannini, Giuseppe Zillo ha portato su consiglio di Gigi il brano “Estate” di Bruno Martino, Marco Rancati ha cantato l’iconica “Pazza idea” di Patty Pravo. Si è proseguito poi con il team Loredana: prima ad esibirsi è stata Rossella che ha cantato “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti, Rosa Alba Pizzo ha portato “Sally” di Vasco Rossi mentre Lisa Manosperti ha emozionato i giudici con “At Last” di Etta James. I prossimi tre concorrenti a salire sul palco sono stati del team Clementino: Maria Teresa Reale ha cantato e suonato “Oggi sono io” di Alex Britti, Luigi Raguseo accompagnato dalla sua batteria, si è esibito con “Andamento lento” di Tullio De Piscopo mentre per Minnie Minoprio, Clementino ha scelto “Over the Rainbow” di Judy Garland. Con i primi tre concorrenti dei Ricchi e Poveri si è conclusa la prima parte della semifinale di The Voice Senior, Mario Aiudi ha cantato “Dimmi quando tu verrai” di Tony Renis, Emilio Paolo Piluso ha portato “Io per lei” di Pino Daniele infine, Augusta Procesi ha cantato “Never Never Never” di Shirley Bassey.

The Voice Senior chi è andato in finale

Ieri sera 24 febbraio nella puntata di The Voice Senior che ha decretato chi sono i finalisti si è poi andati alla seconda fase della semifinale ricominciando dalla squadra di Loredana Bertè: Aida Cooper si è esibita con “The Best” di Tina Turner, Diego Vilardo ha cantato “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano mentre Ronnie Jones ha incantato con “Sexual Healing” di Marvin Gaye. Il successivi tre concorrenti ad esibirsi sono del team Ricchi e Poveri: Stefano Borgia si è esibito con “La leva calcistica della classe ’68” di De Gregori , Sergio Moltoni ha ribadito il suo talento con “Domenica Bestiale” di Fabio Concato e infine Fabrizio Crico ha cantato “Everything I Do” di Bryan Adams. Penultima squadra ad esibirsi è quella di Gigi D’Alessio: Annalisa Beretta ha impressionato i giudici con “Volevo scriverti da tanto” di Mina, Claudio Morosi ha cantato e suonato “You Can Leave Your Hat On” di Joe Cocker e infine Gianni Conte si è esibito con “Mi manchi” di Fausto Leali. La semifinale si chiude con gli ultimi tre concorrenti del team Clementino: Peppe Quintale ha portato un po’ di grinta con “A me me piace’ o blues” di Pino Daniele, il rocker Alex Sure è impazzito sulle note di “Nutbush City Limits” di Tina Turner, l’ultimo cantante della serata è Sebastiano Procida a cui Clementino ha assegnato “Vento nel vento” di Lucio Battisti. Anche in questa puntata i giudici di The Voice Senior hanno dovuto prendere una decisione difficile potendo scegliere solo tre concorrenti da portare in finale, ecco chi sono i finalisti che si contenderanno la vittoria la prossima settimana: Loredana Bertè ha scelto Lisa Monosperti, Aida Cooper e Ronnie Jones; I Ricchi e Poveri hanno deciso di portare in finale Stefano Borgia, Mario Aiudi e Emilio Paolo Piluso; Gigi D’Alessio è stato particolarmente colpito da Lisa Maggio, Marco Rancati e Claudio Morosi infine Clementino ha scelto per la finale Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Alex Sure.