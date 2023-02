Amici 22 perché non va in onda oggi cosa è successo nella registrazione

Perché oggi domenica 26 febbraio la consueta puntata di Amici 22 non va in onda: episodio già registrato ma giallo sulla messa in onda

La puntata di oggi di Amici 22 di stasera 26 febbraio oggi non va in onda e il perché è noto. Come purtroppo ben sappiamo, la morte di Maurizio Costanzo avvenuta venerdì 24 febbraio ha sconvolto l’Italia intera e ha anche fatto apportare significativi cambiamenti ai palinsesti dei canali Mediaset. Dopo la cancellazione dell’appuntamento con Uomini e Donne di venerdì e di quello con C’è posta per te di ieri, anche la puntata di oggi domenica 26 febbraio di Amici 22 non va in onda per lasciare spazio al ricordo di Maurizio Costanzo. Praticamente tutte le trasmissioni di Maria De Filippi in questo weekend particolarmente doloroso per lei sono state sospese e oggi pomeriggio su Canale 5 andrà in scena prima Beautiful e Terra Amara poi uno speciale appuntamento con Verissimo, dedicato proprio al ricordo del compianto e amatissimo giornalista. Amici 22, quindi, stasera non va in onda, ma la domanda ora riguarda il recupero di questa puntata, che è già stata registrata. Manca sempre meno, ormai, all’arrivo del serale, con la prima puntata prevista per sabato 18 marzo, per cui rimangono altri due appuntamenti col daytime, il 5 marzo e il 12 marzo, prima dell’arrivo della fase conclusiva dello show di Maria De Filippi. Il tempo incalza e ci sono ancora parecchie maglie per il serale da assegnare, proprio per questo motivo non è chiaro se la puntata saltata di oggi verrà recuperata sabato prossimo, togliendo così una finestra al daytime domenicale, o se magari verrà trovato un altro spazio e poi domenica 5 marzo si riprende con la programmazione normale in vista del serale. La notizia certa è, per ora, che oggi domenica 26 febbraio Amici 22 non va in onda per celebrare lo straordinario Maurizio Costanzo, poi arriverà il momento di pensare a queste puntate conclusive della fase iniziale del talent show di Canale 5.

Amici 22: cosa succede nella puntata del 26 febbraio

Come detto, la puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi è già registrata e grazie alle anticipazioni possiamo già sapere cosa succede. In attesa di rivedere, dunque, questo appuntamento, andiamo a scoprire in breve cosa succede in questa importantissima puntata, la terzultima prima del serale. Innanzitutto, la grande ospite della puntata è stata Giorgia, che si è esibita con il suo brano sanremese Parole dette male e ha giudicato la gara di canto. Per il ballo, invece, sono state chiamate a fare da giuria Veronica Peparini, Samanta Togni e Virna Toppi. Sono andate in scena le solite gare di canto e di ballo, con i concorrenti rimasti in bilico a caccia di una maglia per il serale e a farcela sono stati ben cinque alunni, con la schiera di concorrenti per il serale che finalmente inizia a riempirsi. Le assegnazioni delle maglie per il serale sono il grande tema della puntata, ma non l’unico, perché per cinque alunni che passano alla fase finale di Amici 22, ce ne sono due che invece devono abbandonare il programma proprio poco prima di giocarsi le loro chances. Insomma, quella registrata in settimana è stata una puntata molto ricca e ora ci sarà da capire quando e se verrà recuperata dopo lo stop di oggi.