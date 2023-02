Chi ha vinto Una voce per San Marino 2023: sorpresa in classifica

Grandi nomi sul palco e social impazziti: chi ha vinto Una voce per San Marino ha sorpreso tutti tra critiche e beffe

Un colpo di scena così è stata commentata la notizia di chi ha vinto Una voce per San Marino 2023. La manifestazione canora ha nuovamente attirato l’attenzione dei social dopo il grande successo dello scorso anno con la vittoria di Achille Lauro e l’accesso del cantante all’Eurovision. Nell’edizione di quest’anno in onda ieri sera 25 febbraio erano presenti numerosi artisti conosciuti al grande pubblico che ambivano alla vittoria finale. Già le selezioni avevano coinvolto nomi importanti come quelli di Francesco Monte, Ginevra Lamborghini e Pamela Prati. Se i primi due non hanno raggiunto l’atto conclusivo, la showgirl e ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rinunciato alla partecipazione. Fuori dalla finale anche Massimo Di Cataldo e Neja. Chi ha vinto Una voce per San Marino 2023 ha avuto la meglio tra i 22 artisti che si sono sfidati davanti alla giuria guidata da Al Bano e parteciperà come rappresentante della Repubblica di San Marino alla prossima edizione dell’Eurovision Song Contest in programma a Liverpool.

Una Voce per San Marino 2023: cantanti e classifica

Tra i 22 artisti in gara c’erano Deborah Iurato, ex concorrente di Amici, che ha portato sul palco la canzone Out of Space in lingua inglese. Presenti anche gli Eiffel 65 con Movie Star e Lorenzo Licitra vincitore di X Factor 2017 davanti ai Maneskin e che ha cantato Never Give Up. Sempre dai talent arrivano Nevruz con la canzone L’alieno e Le Deva, trio composto da Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa, le prime due ex concorrenti di Amici e la Pompa come Nevruz da X Factor. Non ha bisogno di presentazioni Roy Paci che si è esibito in Tromba. Prima di stabilire chi ha vinto Una voce per San Marino 2023 sono stati assegnati dei premi. Mayu ha vinto il premio come miglior artista emergente grazie alla canzone C’è qualcosa in me che non funziona. Proprio Roy Paci ha vinto il premio per il brano più radiofonico, mentre quello della critica è andato all’artista australiano Alfie Arcuri che ha cantato Collide. Miglior look per Lorenzo Licitra, mentre il premio come brano più Eurovisivo è andato a Le Deva con Fiori su Marte. Proprio questo titolo ha attirato le critiche di numerosi utenti sui social che speravano che il trio vincesse l’edizione di Una voce per San Marino. Invece nonostante il premio come canzone più adatta all’Eurovision, non sono state le vincitrici della finale.

La classifica infatti è stata sorprendente, fuori dalla top 10 Lorenzo Licitra, Roy Paci e Deborah Iurato, Vina Rosa ha conquistato il decimo posto, E.E.F. il nono e Tothem l’ottavo. Settima posizione per Ellynora e sesta per Edoardo Broggi. Nulla da fare nemmeno per gli Eiffel 65 che sono arrivati al quinto posto, mentre Mayu si è dovuto accontentare della quarta posizione. Chi ha vinto Una Voce per San Marino 2023 sono stati i Piqued Jacks con la canzone Like An Animal che ha conquistato la giuria. Secondo posto per Le Deva, mentre al terzo posto si sono classificati gli Xgiove. I Piqued Jacks sono un gruppo indie rock originario di Buggiano in provincia di Pistoia e rappresenteranno San Marino all’Eurovision Song Contest 2023.