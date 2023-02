Tale e Quale Sanremo chi ha vinto ieri sera: il più amato

Chi ha vinto ieri sera 25 febbraio la puntata di Tale e Quale Sanremo, finalissima dello spin off del programma condotto da Carlo Conti

Si conclude Tale e Quale con il secondo e ultimo appuntamento dedicato al Festival. Chi ha vinto Tale e Quale Sanremo è uno tra i vip più amati di quest’edizione che sia nella versione originale che in questo spin off ha saputo conquistare per la sua capacità di interpretare grandi artisti della musica italiana e internazionale. A contendersi il titolo di vincitore di Tale e Quale Sanremo sono stati Paolo Conticini, Valerio Scanu e Gilles Rocca. Per l’occasione è tornato in giuria Giorgio Panariello, sostituito sette giorni fa da Leonardo Pieraccioni, insieme ai confermatissimi Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. Quarto giudice speciale Claudio Lauretta che ha imitato Antonino Cannavacciuolo. Durante la gara si sono esibiti poi due ospiti speciali: Agostino Penna che ha imitato Elton John e Debora Johnson che ha vestito i panni di Diana Ross.

La prima ad esibirsi ieri sera nella puntata del 25 febbraio di Tale e Quale Sanremo è stata Stefania Orlando che ha imitato Anna Oxa cantante Un’emozione da poco. Poi è stato il turno di Gilles Rocca con uno straordinario trucco per interpretare Francesco Gabbani nella sua Occidentali’s Karma. Interpretazione gradita anche dal severo Cristiano Malgioglio che però subito dopo non ha risparmiato critiche a Valeria Marini che ha imitato Patty Pravo in E dimmi che non vuoi morire. Il quarto concorrente è stato Paolo Conticini che ha eseguito Ancora di Eduardo De Crescenzo, imitazione che non ha colpito Malgioglio. A sorpresa in positivo è stato Pierpaolo Pretelli che ha imitato Gigi D’Alessio in Non dirgli mai, prestazione vocale ottima nonostante un trucco che ha spinto Panariello a diverse battute. Non potevano mancare ieri sera nella puntata del 25 febbraio di Tale e Quale Sanremo anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, grandi protagonisti quest’edizione con le loro strampalate esibizioni. Questa volta hanno scelto Adriano Celentano e Claudia Mori con il comico napoletano che ha sorpreso Loretta Goggi perché per la prima volta ha cantato.

Tale e Quale Sanremo ieri sera 25 febbraio: classifica

C’era anche Valerio Scanu ieri sera 25 febbraio in Tale e Quale Sanremo in un’incredibile trasformazione nei panni di Orietta Berti. Anche in questa occasione Cristiano Malgioglio non ha risparmiato Alba Parietti, concorrente in gara con Per Elisa di Alice, mentre Bianca Guaccero e Valentina Persia hanno rispettivamente imitato Mia Martini e Elio in due performance davvero molto complicate. La gara si è conclusa con un emozionante Andrea Dianetti nei panni di Diodato in Fai Rumore e Carolina Rey che ha sostituito Rosalinda Cannavò, assente per motivi di salute. Quest’ultima ha portato sul palco Nada, massacrata da Cristiano Malgioglio. Dopo i voti assegnati dai concorrenti, è stato il turno dei giudici: Giorgio Panariello ha premiato Andrea Dianetti, la sua imitazione di Diodato è stata giudicata la migliore dall’attore toscano. Anche per Claudio Lauretta, il migliore è stato l’attore e conduttore radiofonico. Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi hanno invece premiato Gilles Rocca. La classifica definitiva di Tale e Quale Sanremo ha visto Paolantoni e Cirilli chiudere all’ultimo posto, undicesimo per Alba Parietti, poi Carolina Rey, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Andrea Dianetti, Stefania Orlando, Bianca Guaccero e Valentina Persia ai piedi del podio. Chi ha vinto ieri sera 25 febbraio Tale e Quale Sanremo è stato Gilles Rocca che ha battuto Paolo Conticini, secondo, e Valerio Scanu che si è classificato terzo.