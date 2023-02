Buongiorno Mamma Matteo Oscar Giuggioli chi è Jacopo

Buongiorno Mamma è una serie tv in onda su Canale 5, con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta protagonisti. Scopriamo chi è Matteo Oscar Giuggioli (Jacopo).

Buongiorno Mamma racconta la storia della famiglia Borghi saltando tra il presente e il passato, dal 1995 a oggi, avendo come evento centrale, l’entrata in coma di Anna (Maria Chiara Giannetta), la moglie di Guido (Raoul Bova) e madre di Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. La serie, prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI, è arrivata alla sua seconda stagione, in onda in questi giorni in prima serata su Canale 5, per la regia di Alexis Sweet. Tra i personaggi principali c’è Jacopo Borghi, il secondogenito di Guido e Anna, un adolescente ribelle che si interessa di poesia e che ha un rapporto molto forte con la madre. Nella prima stagione lo vediamo costretto a prendersi cura di Greta, una ragazza in sedia a rotelle che lo aiuterà a guardare alla vita in modo molto diverso, mentre nel corso della seconda stagione di Buongiorno Mamma lo vediamo sviluppare dei forti sentimenti per Agata. Chi è Jacopo di Buongiorno Mamma è Matteo Oscar Giuggioli giovane attore che ha catturato l’attenzione dei fan della fiction.

Matteo Oscar Giuggioli chi è Jacopo in Buongiorno Mamma

Matteo Oscar Giuggioli è nato a Milano il 31 dicembre 2000, e ha quindi solo 22 anni. Appassionato di canto e danza fin da piccolo, nel 2015 ha iniziato a studiare recitazione presso la scuola teatrale “L’Armadillo” di Milano, e inizia così a recitare in vari spettacoli nel capoluogo lombardo (That’s Entertainment, Don Chisciotte, Julia, Medea, Cassandra e Lady Oscar). Nel 2017 inizia a lavorare anche davanti alla macchina da presa, prendendo parte al cortometraggio Mio fratello. Nello stesso anno esordisce al cinema nel film Gli sdraiati di Francesca Archibugi, e rapidamente inizia a fare carriera tra piccolo e grande schermo. Se da un lato inizia ad apparire sempre più di frequente in ruoli televisivi sempre più rilevanti, dall’altro Matteo Oscar Giuggioli recita in film come Succede di Francesca Mazzoleni (2018) e nella produzione Netflix Sotto il sole di Riccione (2020), che gli dà grande notorietà grazie al ruolo di Tommy, nipote di Andrea Roncato che punito dai genitori per essere andato male a scuola fitta due stanze della sua casa a Riccione. Sempre nel 2020 ha lavorato nel documentario di Pappi Corsicato Pompei – Eros e Mito. Nel 2021 ha ottenuto il ruolo di Jacopo Borghi nella prima stagione di Buongiorno Mamma, venendo confermato anche per quella successiva. Nel 2022, invece, è apparso nella serie Rai Vostro onore e nel film Il filo invisibile di Marco Simon Puccioni . Ha inoltre lavorato a due film di prossima uscita: My Soul Summer di Fabio Mollo e Billy di Emilia Mazzacurati. I fan di Matteo Oscar Giuggioli, l’attore 22enne che interpreta Jacopo Borghi in Buongiorno Mamma, possono seguirlo anche sui social, ad esempio sul suo profilo Instagram che conta quasi 70 mila followers.