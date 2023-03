La clinica della pelle Real Time dove si trova prezzi

Dove si trova la clinica della pelle del programma di Real Time e chi è la dottoressa Emma Craythorne: i prezzi di una visita dalla dermatologa

La clinica della pelle su Real Time è uno show incentrato sul lavoro della dermatologa Emma Craythorne, della stessa produzione di Vite al Limite e altri programmi a tema medicina. Considerando il grande successo ottenuto dal programma in Italia, è chiaro come gli spettatori siano curiosi di scoprire qualche dettaglio in più, come ad esempio dove si trova la clinica della pelle di Real Time. Il programma analizza tantissimi casi di problematiche della pelle, riuscendo anche a fornire risposte al pubblico in merito a disturbi di cui soffre magari da anni, senza conoscerne la causa o la soluzione. In ogni episodio la dermatologa Emma Craythorne accoglie i propri pazienti, e il cameraman, nel proprio studio, che si trova nel Regno Unito. Questa è infatti una produzione britannica e non statunitense, come nel caso di Vite al Limite con il Dottor Now. La clinica della pelle è a Londra, precisamente presso l’Istituto di Dermatologia di un ospedale, il Saint Thomas della capitale inglese. Altra domanda che molti si pongono è quanto costa un consulto dalla dottoressa Emma Craythorne, che risulta gratuito per i partecipanti al programma, ovviamente, come nel caso di altri show di questo genere. Il discorso cambia decisamente nel caso in cui un normale paziente decidesse di prendere appuntamento da lei, nel suo studio privato. La prima visita, utile per comprendere la problematica e individuare il miglior trattamento da attuare, ha un costo di 500 sterline, ovvero poco più di 560 euro. Se la persona dovesse aver bisogno di un nuovo incontro, magari per verificare come procede la cura, il costo sarà di 200 sterline, circa 225 euro.

La clinica della pelle chi è la dottoressa Emma

La protagonista de La clinica della pelle, docu-reality di Real Time, è la dermatologa Emma Craythorne, che dinanzi alle telecamere si occupa di casi molto complessi di disturbi della pelle. Uno show che, così come altri di questo genere, offre una speranza di veder modificata la propria vita a una fetta di spettatori, che possono rispecchiarsi in chi ha preso parte al programma. Quando si parla della dottoressa Emma Craythorne, che ha uno studio a Londra, si fa riferimento a una celebre dermatologa specializzata nel trattamento di varie tipologie di cancro della pelle. Ogni forma di tumore prevede un tipo di intervento specifico, che va dalla microchirurgia al laser, fino ad altre tecnologie utili al trattamento di cicatrici, segni particolari della pelle dovuti a determinate procedure, ma ovviamente la dottoressa si occupa anche di acne, cicatrici da ustione, nei e altro ancora, anche se dinanzi alle telecamere finiscono soltanto i casi più estremi e particolari. Nonostante il programma dal grande successo, Emma Craythorne è molto riservata e tiene particolarmente alla propria privacy. Sappiamo di lei che non vive a Londra, dove lavora, bensì in Irlanda del Nord, spostandosi nella capitale inglese più volte a settimana per degli appuntamenti prefissati, per poi rientrare. Si sa davvero poco della sua famiglia, infine, ma è certo che sia mamma di tre bambini.