Mary Austin oggi: come vive la fidanzata di Freddie Mercury

Chi è Mary Austin, oggi cosa fa: la storia della fidanzata di Freddie Mercury, quasi moglie. Dall’eredità alle “ceneri scomparse” del cantante dei Queen

Mary Austin oggi è viva e ha una famiglia. Forse non tutti sanno che Freddy Mercury ha amato profondamente una donna che alcuni definisco il vero grande amore della vita del compianto cantante dei Queen. Prima di fare coming out con i suoi affetti più cari, Farrokh Bulsara, questo il vero nome dell’artista nato a Stone Town il 5 settembre 1946, è stato al fianco di Mary Austin per ben sette anni, condividendo ogni aspetto della loro vita, per poi decidere di non separarsi mai più, anche dopo la fine della loro relazione. Custode dei grandi segreti della stella dei Queen, un lungo elenco in cima al quale vi è di certo: dov’è sepolto Freddie Mercury. Un mistero ancora oggi irrisolto, anche se molti ritengono d’aver scoperto il luogo della sua tomba (nel 2013 venne posta una lapide nel cimitero di Kensal Green di Londra, con scritto “In Loving Memory of Farrokh Bulsara”. Un luogo di pellegrinaggio per i fan, da allora, ma nulla di più di un altarino commemorativo.

Mary Austin, 71 anni, sa questo e molto altro e a lei sono state affidate le ceneri di Freddie Mercury. I due si sono incontrati per la prima volta nel 1969, quando lei aveva appena 19 anni e il cantante 23. Lei studiava arte e lavorava presso Biba, negozio di abbigliamento di Kensington, come commessa. Sono cresciuti insieme, ha raccontato lei, colpita fin da subito dalla grande fiducia in sé che l’uomo aveva, cosa che a lei mancava quasi del tutto. Un grande amore, sincero fino alla fine, dopo circa 7 anni, con Freddie Mercury che era anche arrivato a chiederle di sposarlo, con la proposta giunta il giorno di Natale del 1973. Le nozze, però, non vennero mai celebrate, anche se i due non si sono mai realmente allontanati. Dopo la morte del cantante, avvenuta nel 1991, il suo testamento ha svelato come la maggior beneficiaria fosse proprio Mary Austin, ottenendo ben 35 milioni di sterline. Metà del patrimonio della star andò a lei e il resto fu diviso tra i genitori e la sorella ma, occorre specificarlo, all’amore della sua vita è andata anche la villa in Garden Lodge at Logan Place, in Kensington, presa d’assalto in passato dai fan del cantante dei Queen, fino alla dura presa di posizione della donna, che ha preteso il rispetto della propria privacy. Mary Austin oggi non ha un bel rapporto con il resto dei Queen, che non le sono stati al fianco dopo la morte di Freddie Mercury, forse non comprendendo fino in fondo la sua generosità e quel testamento così indirizzato verso la donna. Non che a loro non sia andato nulla, ha spiegato la Austin, sottolineando come negli ultimi anni di vita sia stato molto buono nei loro riguardi, cedendo un quarto delle quote degli ultimi quattro dischi, cosa che non sarebbe stato tenuto a fare. Nessuno si è però più fatto sentire con lei, allontanandosi e, come sappiamo, tenendo vivo il ricordo del compianto compagno, anche guadagnandoci, come nel caso del film Bohemian Rhapsody.

Mary Austin oggi marito e figli

Mary Austin, 71 anni, è rimasta al fianco di Freddie Mercury fino alla fine ma ciò non vuol dire che non abbia pensato a rifarsi una vita, anzi. Dopo la rottura con il cantante, comunque rimasto nel suo cuore, la donna ha sposato Piers Cameron, dando alla luce due figli. Un matrimonio poi terminato, sposandosi una seconda volta con Nicholas Holford, dal quale ha poi divorziato nel 1998. Alcuni sostengono che nessuno sia in grado di togliere quel posto speciale che Freddie ha nel suo cuore, e forse hanno ragione La stessa Mary Austin ha spiegato come, a distanza di più di 30 anni dalla sua morte, ascolti una specifica canzone e pianga. Vent’anni fianco a fianco, vivendo sotto lo stesso tetto, non si possono cancellare e l’artista lo sapeva bene, per questo a lei ha affidato i propri resti: “Non ho mai tradito Freddie in vita e non lo farò ora. Nessuno troverà mai le sue ceneri”.