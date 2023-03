Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni 2 marzo Emiliano si fidanza

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7, l’ottava puntata in onda il 2 marzo: nuova fidanzata per Emiliano

Il 2 marzo nuova puntata di Che Dio ci aiuti 7, a un passo dal gran finale e, quindi, dal ritorno di Suor Angela, anche se Elena Sofia Ricci si rivedrà soltanto per poco, per poi sparire. L’attrice è infatti impegnata in altri progetti, come Fiori sopra l’inferno, in attesa della seconda stagione. L’ottava puntata è divisa in due episodi, come al solito, dal titolo La donna senza sonno e Non era destino, con Sara sempre più gelosa di Emiliano, pronta a tutto pur di allontanarlo da Corinna. La missione principale in convento è però quella di trovare una famiglia per Elia, anche se allontanarsi dal bambino è molto difficile per Suor Teresa.

L’invito di Giuseppe entusiasma enormemente Cate ma la serata non andrà come lei si aspettava, mentre Ludovica continuerà a ignorare qualsiasi tentativo di Ettore per riavvicinarsi a lei. Il suo unico interesse, che occupa quasi tutto il suo tempo, è dimostrare l’innocenza della madre. Una nuova donna trova spazio nella vita di Emiliano e il suo nome è Corinna, che è in realtà una sua paziente, non più in grado di dormire serenamente a causa di un traumatico evento. Il rapporto diventa ben presto altro, quando Corinna viene aiutata a tornare a dormire in pace e non è più una sua paziente. Emiliano inizia a frequentare la giovane, scatenando la gelosia di Sara, pronta a mettere in atto un vero e proprio piano per farli allontanare, evitando che diventino effettivamente fidanzati. In convento intanto arriverà una nuova persona, Enrico, seminarista che in passato era un vigile e che è una persona di fiducia del vescovo, che ha deciso di spedirlo lì dopo l’allontanamento di Suor Angela. Azzurra è molto sospettosa e non si fida affatto, certa che nasconda un segreto.

Che Dio ci aiuti 7 una famiglia per Elia

Nel primo episodio di Che Dio ci aiuti 7 vedremo Suor Teresa sempre più impegnata nel riuscire a trovare una nuova famiglia per Elia, per il quale vuole il miglior futuro possibile. La donna parlerà con il bambino, rivelandogli che tra non molto dovrà lasciare il convento per sempre. Un vero e proprio trauma, considerando come questo posto sia diventato casa per lui dopo tanti strvolgimenti. Distrutto dalla notizia, Elia cercherà riparo e conforto tra le braccia di Sara, che si avvicina sempre più a una figura materna per lui. Nel secondo episodio di Che Dio ci aiuti 7, invece, Suor Teresa si renderà conto di quanto sia effettivamente difficile allontanarsi da suo nipote, affidando per sempre a degli sconosciuti il figlio di sua sorella. Il rapporto tra i due si farà sempre più stretto, il che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri in convento. Tutto questo aprirà le porte a una prospettiva che sembrava ormai messa da parte in maniera definitiva, ovvero una famiglia per Elia composta da Emiliano e Sara. I due sono ora più distanti che mai ma la gelosia della ragazza per la nuova fidanzata dello psichiatra lascia una porta aperta e i fan non vogliono nient’altro che vederli insieme.