Anticipazioni Amici 12 marzo: due eliminati, Maria spiazza sul serale

Le anticipazioni della puntata di Amici 22 registrata oggi e che andrà in onda il 12 marzo decreta chi è al serale e chi è stato eliminato

Dopo la doverosa pausa per la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi è tornata in studio per registrare oggi 3 marzo la puntata di Amici 22, l’ultima del daytime prima dell’imminente sera, e con Amici News siamo in grado di darvi le anticipazioni. In origine era previsto che non ci fosse nessun tributo a Maria De Filippi ma solo un semplice applauso per rispettare il lutto ma alla fine lo staff ha deciso di lasciare ai presenti la libertà di poter sostenere la conduttrice come meglio credevano ed è arrivata un’ovazione. Ci sono state anche le prime parole della moglie di Maurizio Costanzo dopo la scomparsa del marito che ha sottolineato come la vita avanti e che era il momento di tornare a lavorare perché è ciò che le hanno sempre insegnato. Essendo questa l’ultima puntata del daytime, si è svolto in maniera differente rispetto al solito format. Stando agli spoiler di Amici 22 ci sono stati quattro round per tutti gli allievi sia cantanti che ballerini giudicate dai professori per ottenere la maglia del serale. Anche chi era riuscito ad accedere alla fase finale del programma ha dovuto gareggiare per vedere confermata la scelta già effettuata in precedenza. È stata fatta poi una somma delle prove e solo chi riceveva una media di voti dall’8 in su è riuscito ad ottenere l’accesso al serale. Non c’è stata quindi la solita prova di canto e di ballo e l’unica ospite è stata Francesca Michielin che ha presentato il suo ultimo album.

Anticipazioni Amici 12 marzo: chi va al serale

Stando alle anticipazioni della puntata di Amici 22 del 12 marzo su chi andrà al serale c’era spazio solo per 15 allievi. Alla fine delle quattro prove che hanno previsto come primo round per i cantanti gli inediti e per i ballerini una prova d’improvvisazione, c’è stata una vera e propria classifica d’accesso. I primi quattro allievi ad accedere al serale sono stati Isobel, Angelina, Maddalena e Federica, solo dopo una riflessione dei prof si è passati poi a confermare la maglia oro ad Aaron, Mattia e Wax. La terza prova ha visto vincenti Alessio, Piccolo G e Ramon che hanno così avuto l’accesso definitivo al serale, infine stando agli spoiler di Amici 22 faranno parte della fase finale del programma anche Cricca, Megan, Samu, NDG e Gianmarco. Gli eliminati della puntata di Amici del 12 marzo e che quindi non hanno avuto l’accesso al serale sono Niveo e Benedetta. C’è stata però una decisione a sorpresa di Maria De Filippi che per la prima volta nella storia del programma ha promosso un’allieva eliminata subito a professionista. Si tratta proprio di Benedetta che ha così ricevuto un contratto per restare ad Amici ma come ballerina di latino che accompagnerà nei passi a due Mattia. Nella registrazione della puntata del 12 marzo di Amici è stato anche annunciato il direttore artistico del serale che sarà Stephane Jarny, mentre ancora non sono stati rivelati i giudici di questa edizione. Infine Mattia ha vinto per l’ennesima volta la prova TIM.