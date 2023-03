Maria De Filippi dopo la morte di Maurizio Costanzo svela il suo futuro in tv

Dopo una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo, arrivano le prime parole ufficiali di Maria De Filippi durante la registrazione di Amici

Maria De Filippi torna in scena e rivelando la decisione sul suo futuro televisivo. Infatti le prime parole della conduttrice dopo la morte di Maurizio Costanzo sono arrivate oggi 3 marzo. Subito dopo la cerimonia infatti, l’ideatrice di C’è Posta per Te aveva mostrato tutta la commozione quando il pubblico presente davanti alla chiesa ha voluto omaggiare il marito. Volto coperto da occhiali scuri, sempre accanto al figlio Gabriele, Maria De Filippi aveva preferito il silenzio perché ancora scossa per la scomparsa improvvisa di suo marito. Una scelta voluta soprattutto perché da tempo Maurizio Costanzo era ricoverato ma nulla lasciava presagire che le condizioni di salute potessero peggiorare così velocemente. Anche durante la veglia, Maria De Filippi era apparsa ovviamente sotto shock, a braccia conserte e sempre seduta mentre migliaia di persone omaggiavano suo marito. Con la morte di Maurizio Costanzo, tutte le trasmissioni della conduttrice sono state momentaneamente sospese così come le registrazioni in programma la scorsa settimana. C’è Posta per Te non è andato in onda lasciando spazio ad uno speciale dedicato proprio a Maurizio Costanzo, stesso discorso Amici e per Uomini e Donne con la fascia pomeridiana di Canale 5 totalmente stravolta con la messa in onda di Terra Amara, Beautiful e le repliche di Buongiorno Mamma.

Maria De Filippi torna in tv

Il tanto atteso ritorno di Maria De Filippi è arrivato venerdì 3 marzo con la registrazione della puntata di Amici che andrà in onda domenica 12 marzo. La conduttrice ha così ripreso il suo lavoro dopo il lutto e tre giorni dopo i funerali di Maurizio Costanzo ha deciso di riprendere la routine giornaliera. Negli ultimi tempi, come si è letto da più parti, Maria De Filippi si divideva tra studi televisivi e ospedale sempre accanto a suo marito che aveva avuto un’operazione che sembrava di routine. Dopo qualche giorno di pausa, la De Filippi ha deciso così di riprendere a lavorare e come primo appuntamento ha scelto di registrare una nuova puntata di Amici. Prima del suo ingresso in studio, è stato chiesto al pubblico presente di non urlare il suo nome ma di limitarsi ad applaudire senza eccessi ritenuti inopportuni. Arrivata in studio, Maria De Filippi ha pronunciato le sue prime parole dopo la morte di Maurizio Costanzo. Come riporta l’ANSA, la conduttrice ha spiegato ha scelto di tornare a lavorare perché così le hanno insegnato.

Dopo la registrazione di Amici, la prima apparizione di Maria De Filippi in tv andrà in onda sabato 4 marzo nella puntata di C’è Posta per Te registrata prima della scomparsa di Maurizio Costanzo. Dal 6 marzo invece tornerà in onda come consueto l’appuntamento con Uomini e Donne e subito dopo con il daytime di Amici 22. Proprio in questi giorni Maria De Filippi sarà impegnata anche con le registrazioni delle prossime puntate del dating show e del people show, appuntamenti molto attesi dal pubblico perché è prevista la scelta del tronista Federico Nicotera tra Carola e Alice e il gran finale del programma leader del sabato sera di Canale 5. Dunque smentite le voci di un ritiro dalle scene di Maria De Filippi che sembrava comunque improbabilmente nonostante le fake news diffuse negli ultimi giorni.