MasterChef 12 vincitore: chi è Edoardo Franco e che lavoro fa

Chi è Edoardo Franco, 26 anni, vincitore di Masterchef 12: emigrante che ha trovato poi fortuna in Italia.

Il vincitore di Masterchef 12 è Edoardo Franco, 26 anni nato a Varese, e di sicuro, nella sua vita, non dimenticherà mai il grido di Antonino Cannavacciuolo nella finale del cooking show di Sky. È subito iniziata la festa, mentre lui aveva soltanto voglia di gridare, guardandosi intorno incredulo, ripetendo: “Cosa ho fatto!”. Il suo non è infatti il percorso tipico dello chef, ma d’altronde è raro che in questa cucina trovino spazio storie “lineari”. Il premio vinto, però, gli darà la chance di affinare le proprie capacità, recuperando il tempo perso, così da coltivare il sogno di trasformare questa profonda passione in un lavoro vero. Il suo un bel percorso coronato alla grande con la desiderata vittoria nel programma condotto da Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Il vincitore di Masterchef Italia, Edoardo Franco, a 26 anni ha ricevuto ben 100mila euro in gettoni d’oro ma, per quanto favoloso, questo premio passa in secondo piano rispetto alla chance di poter pubblicare un libo di ricette e l’accesso a corsi di formazione di cucina professionale di gran prestigio. Tutto ciò ha di certo maggior importanza per quello che è il sogno dell’aspirante chef, che da qui vede iniziare il suo percorso vero e proprio.

La storia di Edoardo Franco ha subito colpito giudici e pubblico, avendo messo piede nel famoso studio da disoccupato, puntando di fatto ogni cosa su questa esperienza e sul proprio sogno. Fianco a fianco con Bubu, Hue e Mattia fino alla fine, è esploso di gioia nel senti pronunciare il suo nome, perché la passione per la cucina è qualcosa che porta dentro di sé da quando era un bambino. Il vincitore di MasterChef 12 ha studiato da autodidatta e affinato le proprie capacità lavorando all’estero. La data di nascita di Edoardo Franco è 1996 sotto il segno zodiacale dello Scorpione, sembra. Si sa molto sulla sua famiglia presente alla finale del cooking show, ad abbracciarlo per prima la madre poi la nonna con cui ha un bellissimo rapporto. Fin da giovanissimo ha vissuto in Svezia, prendendo parte a un progetto di scambio culturale, per poi tornarci in seguito per fare il cameriere. È stato poi a Edimburgo, lavorando come barman e rider, scegliendo infine, a 26 anni, di mollare tutto, tornare in Italia e mettere alla prova se stesso a Masterchef 12. Se è vero che è un autodidatta, non avendo frequentato una vera e propria cucina per formarsi nel mondo del lavoro, occorre sottolineare come Edoardo Franco sia diplomato presso un istituto alberghiero. Oggi vive a Varese, dov’è nato e ha fatto ritorno in seguito ad alcune esperienze all’estero, ritrovando la sua famiglia, ovvero padre, madre e una sorella. Sul fronte vita privata e quindi amorosa, pare che oggi il vincitore di Masterchef sia single, dopo aver visto crollare la propria storia con la fidanzata che aveva a Edimburgo. Un ragazzo dal grande cuore, che ha spiegato come la cucina debba unire e non dividere, così ha provato a mettere d’accordo tutti e tre i giudici con il suo menù vittoria, che ha chiamato Tutto mondo. Ha raggiunto la vittoria di MasterChef 12 con un antipasto ispirato alla terra e quindi alle origini della nostra cucina, Medievale ma non troppo, per poi passare a Ravioli Kebab come primo piatto, rivisitando il piatto tipico. Come secondo, invece, Capesante al curry, per poi concludere con Matrimonio in bianco, ovvero una finta mousse.

Edoardo Franco taglio di capelli

Inutile dire che il taglio di capelli di Edoardo Franco, insieme al suo immancabile sorriso, abbiano attirato l’attenzione del pubblico da casa, oltre che dei giudici. In breve è nata una scommessa in merito alla sua particolare acconciatura, con chef Barbieri che si era detto pronto a tagliargli i capelli in caso di vittoria di Masterchef 12. Promessa mantenuta, con il giudice che ha chiamato il neo vincitore durante la finale per ricordargli quanto si erano detti. Non è ancora finita, gli ha spiegato ridendo, togliendo dalla tasca della giacca un paio di forbici. In studio ne ha tagliato soltanto una parte, dandosi appuntamento per la “rasatura” vera e propria. Addio al caschetto con frangia e mullet, quindi, con i fan che attendono nuove foto su Instagram.