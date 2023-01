Antonino Cannavacciuolo moglie chi è Cinzia Primatesta madre dei suoi figli

Chi è Cinzia Primatesta moglie del giudice di Masterchef Antonino Cannavacciuolo e madre dei suoi figli Elisa e Andrea di 15 e 10 anni d’età

Grazie anche a sua moglie che è Cinzia Primatesta Antonino Cannavacciuolo è sicuramente uno degli chef più noti e amati della cucina italiana, protagonista di Masterchef Italia. Al fianco dello chef stellato, sia nella vita sentimentale che in quella lavorativa, c’è infatti la sua storica compagna di vita da tantissimo tempo nonché madre dei suoi due figli: Elisa e Andrea. La moglie Cinzia e Antonino Cannavacciuolo stanno insieme da tantissimo tempo: i due si sono conosciuti grazie ad amici comuni quando la donna era appena ventenne, verso la metà degli anni ’90, e da quel momento non si sono più lasciati. La Primatesta è decisamente più lontana dal mondo dello spettacolo rispetto al marito, ma su Instagram si diletta molto nel condividere scatti della sua vita privata, al fianco del marito e dei figli, nei tanti viaggi e nelle esperienze che la famiglia fa.

La moglie di Cannavacciuolo, dunque, è nata nel 1976 ed è originaria del Piemonte. La ristorazione è una questione di famiglia per lei, visto che i genitori posseggono il ristorante L’Approdo sul Lago d’Orta, struttura molto nota e meta turistica molto frequentata. Anche Cinzia, dunque, ha fatto strada nel mondo della ristorazione insieme a suo marito, aprendo insieme nel 1999 Villa Crespi e collaborando con suo marito nella gestione dei vari ristoranti che sono arrivati negli anni a seguire. La coppia stava insieme da due anni quando si decise a fare il grande passo e aprire il ristorante: una scommessa decisamente azzeccata. Il successo di Cinzia Primatesta, comunque, è slegato da quello del marito Antonino Cannavacciuolo, perché oltre ai progetti insieme allo chef stellato Cinzia si è affermata come imprenditrice e manager di successo, gestendo una catena di hotel di lusso. Cinzia ha poi dato poi una spinta decisiva al successo del giudice di Masterchef, gestendo anche la componente social del suo lavoro. Da più di 20 anni, ormai, Cinzia Primatesta e Antonino Cannavacciuolo condividono le loro vite e oltre all’impero nel campo della ristorazione hanno messo su anche una bellissima famiglia.

Antonino Cannavacciuolo figli

Dall’unione tra Antonino Cannavacciuolo e Cinzia Primatesta sono nati due figli: Elisa, venuta al mondo nel 2007, e Andrea, nel 2012. I due, quindi, hanno 15 e 10 anni e ovviamente la loro privacy è ben tutelata dai genitori, che mostrano i loro figli solo in qualche scatto sui social, ma per il resto li tengono al riparo dalle luci dei riflettori. L’alchimia tra i vari componenti della famiglia è molto ben visibile e si traduce anche nei successi di Cinzia e Antonino, che insieme gestiscono Villa Crespi e il resto dei possedimenti.

L’unico punto su cui i due coniugi non sono d’accordo è, paradossalmente, proprio l’alimentazione, con Cannavacciuolo che ha raccontato che sua moglie Cinzia è vegetariana e con lei anche il figlio Andrea sta seguendo i suoi passi. Lo chef di Masterchef, quindi, difficilmente a casa cucina per via proprio dell’alimentazione vegetariana della moglie e del figlio. A parte questo piccolo intoppo alimentare, l’intesa tra Antonino Cannavacciuolo e sua moglie Cinzia Primatesta è molto forte e a più riprese lo chef ha raccontato quando la donna sia stata importante e lo sia ancora oggi per lui e solo insieme hanno potuto raccogliere i successi che hanno ottenuto.