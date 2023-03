Minnie Minoprio marito e figli: chi è Carlo Mezzano

Vita privata di Minnie Minoprio finalista di The Voice Senior 2023: marito, matrimoni e il rapporto con il figlio

Virginia Anne Minoprio, in arte Minnie, è una delle finaliste di The Voice Senior 2023 e i fan si chiedono chi siano il marito e i figli della diva. Nella sua avventura nello show di Antonella Clerici abbiamo imparato a familiarizzare con la straordinaria voce dell’artista italo-britannica, la cui carriera è stata molto in auge negli anni Sessanta e Settanta, ma cosa sappiamo della sua vita privata? La finalista di The Voice Senior 2023, negli anni Sessanta ha intrapreso una relazione con l’architetto romano Giorgio Ammanniti, sposato poi nel 1973. Da questa unione è venuto al mondo anche Giuliano, unico figlio della cantante jazz, con cui però il rapporto pare sia travagliato e su cui la cantante, anche incalzata in alcune interviste, non ha voluto fermarsi. Pare infatti che nel 1984, stando a un articolo del tempo di Repubblica, Giuliano abbia commesso un furto in casa del nuovo marito della madre e ciò giustificherebbe il rapporto turbolento. Il matrimonio tra la cantante e il costruttore, infatti, è giunto a termine, senza che siano noti i motivi che hanno portato alla rottura e a circa dieci anni da quelle nozze, nel 1984, Minnie Minoprio si è risposata, stavolta col musicista Carlo Mezzano. Insieme i due coniugi hanno dato vita a un forte sodalizio sia in ambito privato che professionale, visto che hanno dato intrapreso alcuni progetti insieme, come l’apertura del celebre Cotton Club di Roma, divenuto presto un vero e proprio punto di riferimento nella fervente scena artistica della Capitale. Dopo qualche anno da quel matrimonio, infatti, Minnie Minoprio ha dato l’addio alle scene, per concentrarsi un po’ sulla sua vita privata e sulla sua attività imprenditoriale, prima di tornare a cantare proprio con The Voice Senior 2023.

Minnie Minoprio carriera

Dopo parecchi anni di assenza, dunque, Minnie Minoprio è tornata a calcare le scene con The Voice Senior 2023, scrivendo un nuovo capitolo della sua straordinaria carriera. Il viaggio artistico della cantante nata nel Regno Unito ha inizio alla fine degli anni ’50, quando Minnie, appena quindicenne, esordisce sulla scena teatrale londinese. L’approdo in Italia dell’artista avviene grazie a Walter Chiari e Lelio Luttazzi, che vogliono Minnie nel film Io e la Margherita, e nel nostro paese Minnie Minoprio si fa strada nel mondo del jazz, arrivando fino in televisione e continuando la sua carriera a teatro. Il grande successo, per Minnie Minoprio, arriva negli anni Settanta, con la pubblicazione dei primi album discografici e soprattutto le esperienze in televisione in programmi come Speciale per noi e Sai che ti dico? Per tutti gli anni Settanta e nella prima metà degli Ottanta la finalista di The Voice Senior 2023 continua la sua esperienza in televisione, a teatro e nel mercato discografico, trovando una sua dimensione soprattutto nel ricco panorama jazz e arrivando anche a scrivere testi e programmi radio per la Rai. Poi, come abbiamo visto, dalla seconda metà degli anni Ottanta il suo impegno sulle scene scema, complice il matrimonio con Carlo Mezzano e l’attività con il Cotton Club. Dagli anni Novanta a oggi abbiamo visto Minnie Minoprio in scena poche volte: nel 2005 nel film di Franco Nero Forever Blues e con alcuni album di musica jazz. Ora, l’artista italo-britannica è tornata alla grande grazie a The Voice Senior.