Giacomo Giorgio fidanzata: la verità su Beatrice Vendramin

Chi è la fidanzata di Giacomo Giorgio attore protagonista di Mare Fuori: la verità sul rapporto con Beatrice Vendramin

Giacomo Giorgio è sicuramente uno dei nomi del momento grazie allo straordinario successo di Mare Fuori dove l’attore interpreta il ruolo di Ciro Ricci. Le fan si chiedono se sia fidanzato, Giacomo però da un po’ di tempo è finito anche al centro del gossip, in particolare per il suo rapporto con un’altra amatissima protagonista della televisione italiana: Beatrice Vendramin. I due attori, infatti, sono finiti nel mirino dell’interesse dei giornalisti che si chiedono se le due star stiano insieme. A scatenare le supposizioni sono stati alcuni scatti su Instagram, con i due attori che hanno condiviso delle foto insieme e sono stati anche colti a passeggio per le strade di Roma. Insomma, un legame tra Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin c’è sicuramente, ma non è facile dire quale. Nonostante queste foto, infatti, non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale di un’eventuale relazione, per cui la verità su Beatrice Vendramin e Giacomo Giorgio è che, anche se i due stessero realmente insieme, non vogliono renderlo pubblico. Sul profilo Instagram dell’attore di Mare Fuori c’è un post che lo ritrae insieme all’attrice, la quale ha lasciato tre cuori neri tra i commenti alle foto, però anche qui è solo una prova di un legame tra loro, che poi sia una relazione vera e propria è tutto da stabilire. I due, inoltre, di recente hanno passato molto tempo insieme perché coinvolti nella realizzazione della serie Noi siamo leggenda, firmata dalla Rai, quindi anche questa nuova fiction ha contribuito alla loro vicinanza.

Giacomo Giorgio ex fidanzata

A completare il quadro c’è un’intervista che Giacomo Giorgio ha rilasciato a Vanity Fair nel settembre del 2022, in cui l’attore ha ammesso che c’è una relazione nella sua vita, ma non si sentiva di esporla e ha anche aggiunto che il fidanzamento, nel mondo degli attori, è un qualcosa di molto complesso. Tutti questi indizi, dalle parole di Giacomo Giorgio agli scatti su Instagram, fanno pensare ai fan che esista una relazione tra l’attore di Mare Fuori e la sua collega, ma come detto manca ogni conferma ufficiale. Giacomo Giorgio e Beatrice Vendramin, quindi, rimangono al centro del gossip, in attesa di capire se i due attori stanno insieme oppure no. Lo status sentimentale attuale di Giacomo Giorgio rimane, dunque, un’enigma, col nome di Beatrice Vendramin, ex fidanzata di Fred De Palma, sempre più vivo. Anche il passato, però, dell’attore che veste i panni di Ciro Ricci in Mare Fuori è una sorta di mistero, perché, come ha ampiamente spiegato nelle sue interviste, è molto riservato per ciò che riguarda la sua vita privata, per cui non si è mai sbilanciato in pubblico. Non sappiamo, quindi, quale sia il passato sentimentale dell’attore di Mare Fuori, se prima di questa relazione di cui ha parlato a Vanity Fair ci sia stata qualche storia importante o meno. Vige il massimo riserbo con l’attore che preferisce invece concentrare l’attenzione sulla sua carriera che con Mare Fuori sta vivendo una grande consacrazione dopo diversi ruoli di successo.