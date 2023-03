Soleil Sorge chi è il padre: storia strappalacrime FOTO

Chi è il padre di Soleil Sorge: il mistero intorno all’uomo e le parole della showgirl sul loro rapporto con il suo genitore

Di Soleil Sorge è nota la madre Wendy in tanti si chiedono chi sia il padre di una delle figure di riferimento del mondo dello spettacolo del momento. Dopo essere stata protagonista al Gf Vip lo scorso anno, la showgirl nata a Los Angeles ha rafforzato la propria notorietà, nata soprattutto con Uomini e Donne, e ha acquisto un grande seguito sui social, diventando un’affermata influencer. Oggi, come detto, Soleil Sorge è una protagonista importante del mondo del gossip, ma approfondiamo delle sue radici e della sua famiglia. Come detto conosciamo bene la madre di Soleil, Wendy Kay, protagonista insieme alla figlia a Pechino Express, mentre molto più sfuggente è la figura del padre di Soleil Sorge. Sappiamo che si chiama Paolo Sorge che ha circa 50 anni di età e di lavoro fa l’imprenditore. L’uomo è italiano, nel dettaglio è originario dell’Abruzzo, a differenza della madre dell’ex di Luca Onestini che invece è americana, ma è una figura rimasta lontana dai riflettori. Il padre di Soleil Sorge è nato a Sulmona e cresciuto ad Avezzano dove la stessa influencer ha trascorso la sua infanzia tra scuola e la sua passione per il nuoto.

Altri dettagli sulla vita privata di Paolo Sorge li dobbiamo a qualche racconto dell’ex naufraga, che in alcune occasioni ha raccontato di avere un bel legame col padre, rivelando di aver preso da lui diversi tratti caratteriali come la testardaggine e la voglia di andare dritta per la sua strada. Stando ad alcune indiscrezioni che circolano nel web, il padre di Soleil Sorge avrebbe anche conosciuto alcune fiamme della figlia, come Jeremias Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, ma il mistero che aleggia intorno all’uomo impedisce di esprimersi con certezza. A quanto pare, i genitori di Soleil Sorge sono separati e l’uomo vive a Santo Domingo, e una volta lo stesso Antinolfi si fece scappare una considerazione su Soleil, dicendo a Miriana Trevisan nella casa del Gf Vip che il padre della showgirl non la voleva in casa per via del suo disordine e queste parole fecero letteralmente infuriare Soleil. A parte questi pochissimi riferimenti, non si sa praticamente nulla sul padre di Soleil Sorge.

Soleil Sorge madre chi è Wendy

Molto diverso, invece, il discorso riguardante la madre di Soleil Sorge: Wendy Kay. La donna, come detto, è americana e quando Soleil era piccola si è trasferita in Italia, rimanendo sempre al suo fianco. La madre di Soleil Sorge è salita alla ribalta grazie all’edizione 2020 di Pechino Express, viaggiando per l’Asia insieme a sua figlia. Le due, che hanno composto la coppia mamma e figlia, hanno chiuso lo show piazzandosi al quinto posto, un risultato davvero niente male. Dopo quell’avventura, Wendy Kay è apparsa anche al Gf Vip, venendo a trovare proprio sua figlia che si trovava lì dentro. Nella vita di tutti i giorni, Wendy Kay è una maestra di yoga e non a casa Soleil Sorge ha raccontato di aver preso da sua madre la propria libertà di spirito e l’energia positiva che cerca sempre di emanare. Mamma e figlia hanno un legame profondissimo, come si evince dalle apparizioni pubbliche che fanno, ma anche dai social, dove spesso si fanno immortalare insieme. Inoltre, pare che Wendy Kay abbia conosciuto e stretto con diversi ex di Soleil, confermando la sua presenza fissa nella vita della figlia.