GF Vip Soleil su Twitter asfalta la madre di Luca Onestini

Nella puntata di ieri 23 gennaio del Gf Vip la mamma di Luca Onestini si è scagliata contro Nikita e Antonino: dura la replica di Soleil su Twitter

Uno dei momenti più intensi e controversi della puntata di ieri sera 23 gennaio del Gf Vip è stato sicuramente quello dedicato alla mamma di Luca Onestini, Carla, che è entrata in casa per difendere e sostenere suo figlio, prodigandosi poi in furiosi attacchi contro Nikita e Antonino. Una sfuriata che non è andata giù a Soleil Sorge, ex di Luca Onestini con cui, come abbiamo potuto vedere dalle puntate del Gf Vip in cui la showgirl ha sostituito come opinionista Sonia Bruganelli, i rapporti sono tutt’altro che buoni. Soleil, su Twitter, ha letteralmente demolito la mamma di Onestini, sottolineando come alcune lacune caratteriali del vippone siano da ricondurre proprio a sua madre. Sono le madri, secondo Soleil, a definire i figli e i valori con cui questi crescono sono il risultato di questa definizione, che si esprime nella società che ci circonda. Non bisogna stupirsi o giudicare, ma, se possibile, cambiare. Un attacco frontale e deciso alla signora Carla, che ha attaccato senza mezze misure Antonino e Nikita ieri sera al Gf Vip, difendendo a spada tratta suo figlio senza sentire alcuna ragione. Un atteggiamento che a Soleil Sorge decisamente non è piaciuto e che le ha dato spunto per attaccare, ancora una volta, il suo ex.

Gf Vip cosa ha detto la mamma di Onestini

Ma quali sono state le pesanti parole pronunciate dalla mamma di Onestini nella puntata di ieri sera 23 gennaio al Gf Vip che hanno scatenato l’ira di Soleil, ma non solo? Come detto, la signora Carla si è scagliata con forza su quelli che potremmo definire “rivali” del figlio nella casa, ovvero le persone con cui Luca non va proprio d’accordo. In primis, chiaramente, Nikita, accusata dalla mamma di Onestini di essere una persona falsa e stratega, di aver montato tutto il caos relativo a suo figlio e di star facendo lo stesso gioco praticamente da inizio reality. Nikita, secondo la donna, ha prima provato a creare una coppia con George, ma quando ha visto che le cose andavano per le lunghe lo ha allontanato, per poi gettarsi su Onestini con lo stesso intento, ma quando ha ricevuto un rifiuto ha praticamente inventato i comportamenti che ha imputato a Luca, che lo stesso vippone nega, ovvero, che ci sia stato un avvicinamento fisico importante tra i due. Dopo aver massacrato Nikita, che ha reagito sfogandosi immediatamente con Antonella per le dure e inaspettate parole ricevuto, la mamma di Onestini ha messo nel mirino Antonino, accusandolo di non aver alcun contenuto, ma di esprimersi solo con insulti. Andando avanti, la madre di Onestini ha litigato anche con Sonia, che si è detta allibita per il comportamento di una mamma che entra nella casa e manca così platealmente di rispetto agli altri concorrenti. Anche George ha smentito la signora, sottolineando come in realtà con Nikita non ci sia stato alcun allontanamento. Nonostante questi confronti, la madre di Onestini ha tirato per la sua strada, ribadendo il suo pensiero su Nikita mettendo in guardia il figlio dal non farsi trascinare nelle strategie della triestina, a cui tra l’altro la donna ha anche fatto il verso imitandone l’accento straniero.