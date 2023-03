The Voice Senior 2023 vincitore chi è Maria Teresa Reale: legata a lei

Maria Teresa Reale, 61 anni da Sora, è la vincitrice di The Voice Senior 2023: collabora con un’artista famosa

Maria Teresa Reale è la vincitrice di The Voice Senior 2023. Nata nel 1962 a Sora in provincia di Frosinone ha 61 anni. Maria Teresa inizia a suonare all’età di 14 anni quando i genitori le regalano una chitarra e si diploma in canto e pianoforte al Conservatorio di Frosinone. Da giovane ha cantato nei piano bar per poi dedicarsi all’insegnamento. Prima di partecipare a The Voice Senior aveva smesso di esibirsi da ben otto anni dopo aver perso improvvisamente il suo partner musicale di trent’anni Gabriele con cui aveva formato un duo, lei cantava e lui suonava il sax. Dopo essersi convinta che Gabriele è qualche in modo sempre con lei, Maria Teresa decide di rimettersi in gioco e partecipare al talent di Antonella Clerici dove ha incantato il pubblico con le sue interpretazioni. Oggi Maria Teresa gestisce un’accademia di canto e insegna la materia all’Istituto Beata Maria De Mattias e a Sora collabora con la cantautrice Grazia di Michele. Tra le curiosità ha ben 24 gatti ognuno con il nome di un cantante diverso. Maria Teresa Reale ha vinto The Voice Senior 2023 con il 34,19% dei voti grazie a due esibizioni di grande spessore. Nella prima fase della finale ha cantato Un’emozione da poco, mentre nell’ultimo round ha scelto di eseguire, grazie anche alle istruzioni di Clementino, Oggi sono io di Alex Britti. La sua esibizione da brividi è diventata virale sui social. Al momento della proclamazione, Maria Teresa Reale ha urlato al cielo “grazie Gabriele” ricordando così il suo compagno di mille avventure.

The Voice Senior 2023 la finale

Ieri sera 3 marzo è andata in onda la finale di The Voice Senior 2023 condotto da Antonella Clerici, che vede cantanti non più giovanissimi mettersi in gioco per amore della musica. La scorsa settimana durante le semifinale i giudici, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e i Ricchi e Poveri, avevano dovuto fare una scelta difficile. Ogni giudice infatti aveva dovuto scegliere solo tre concorrenti da portare in finale per un totale di dodici finalisti. La serata si apre con un emozionante performance di Fiorella Mannoia accompagnata dai finalisti, dopo Antonella Clerici ha dato il via al televoto e sono partite le esibizioni dei finalisti. Lisa Maggio ha cantato “Se telefonando” nella versione di Nek, il tenebroso Stefano Borgia ha portato “Il cielo” di Renato Zero, Marco Rancati si è invece cimentato in “The Great Pretender” di Freddie Mercury, la talentuosa Maria Teresa Reale ha incantato con “Un’emozione da poco” di Anna Oxa, l’energico Ronnie Jones ha portato un po’ di soul con “You’re My Sunshine” di Stevie Wonder, Lisa Manosperti ha proposto la sua interpretazione di “la donna cannone” di Francesco De Gregori, Minnie Minoprio si è scatenata sulle note di “Sex Bomb” di Tom Jones, Claudio Morosi ha cantato e suonato “Perdere l’amore” di Massimo Ranieri, il veterano Mario Aiudi ha portato “I’ve Got You Under My Skin” di Frank Sinatra, Paolo Piluso ha cantato accompagnato dalla sua chitarra, “Il nastro rosa” di Lucio Battisti, il rocker Alex Sure ha scosso il palco con “Saturday Night’s Alright” di Elton John mentre Aida Cooper, l’ultima finalista in gara, ha elettrizzato il pubblico con “E non finisce mica il cielo” dell’indimenticabile Mia Martini. Una volta concluse le esibizioni dei dodici finalisti di The Voice Senior si è chiuso il televoto. I primi quattro classificati sono Alex Sure, Lisa Manosperti, Paolo Piluso e Maria Teresa Reale ma a vincere la terza edizione di The Voice Senior è stata Maria Teresa Reale del team Clementino che ottiene così la sua primissima vittoria.