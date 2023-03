Amici 22 Cricca nel testo di Australia inaspettata rivelazione su Isobel

Nel daytime di Amici 22 del 5 marzo criticato l’inedito di Cricca Australia, nel testo dedicato ad Isobel un riferimento

Nella puntata del 5 marzo di Amici 22 arrivano brutte notizie per Cricca e nel testo del suo nuovo inedito Australia, dedicato a Isobel, c’è un riferimento sulla loro storia d’amore che è passato inosservato. Il motivo è presto detto, la canzone è stata totalmente bocciata da Charlie Rapino, il giudice scelto per valutare gli inediti degli allievi di canto che sarebbero stati selezionati per poi essere prodotti da grandi firme come Michelangelo, Davide Simonetta e Takagi e Ketra. Rapino ha definito le parole presenti in Australia di Cricca troppo banali e vecchie rispetto all’età del cantante che ha appena 19 anni. Da un ragazzo giovane come lui ci si aspetta qualcosa di più moderno e fresco in grado di catturare l’attenzione, inoltre ha contestato il titolo del pezzo spiegando che non ci ha visto l’Australia nel ritornello e nemmeno ripetuta a tal punto da essere ricordata. Cricca ha risposto, per molti con arroganza, di aver inserito la parola Australia all’inizio del testo e che non è detto che tutte le canzoni debbano per forza avere il titolo nel ritornello. Dopo il botta e risposta, il cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha salutato dicendo che spero che il pubblico apprezzi questa canzone. Il suo atteggiamento non è affatto piaciuto a Rudy Zerbi che ha fermato Cricca e ha voluto dire la sua sull’inedito proposto nella puntata del 5 marzo di Amici 22. Il giudice ha confermato quanto detto da Charlie Rapino spiegando che la canzone Australia era qualcosa di già sentito e risentito con frasi già ascoltate e soprattutto vecchie che non hanno nulla di nuovo. In particolare Rudy Zerbi si è soffermato sul valore di inedito per un ragazzo che partecipa ad Amici perché in una canzone deve proporre qualcosa di importante e parlare di sé al pubblico ed è importante scegliere il giusto inedito perché rappresenta la carta d’identità di un artista. Se viene fatto un errore, è raro ottenere una seconda possibilità per questo è fondamentale capire bene cosa trasmettere e come farlo. Infine la stoccata nei confronti di Cricca relativamente agli ascolti delle sue canzoni su Spotify che per Rudy Zerbi non fanno stream così tanti da giustificare l’arroganza nelle risposte da parte del cantante di Lorella Cuccarini che è tornato al posto un po’ provato.

Amici 22 Cricca Australia testo: cosa è sfuggito

In pochi, presi da cosa è successo a Cricca nel daytime di Amici 22 del 5 marzo riguardo alla bocciatura del suo nuovo inedito, hanno prestato attenzione alle parole di Australia che in realtà hanno un significato non del tutto rosa e fiori. La canzone, come è facilmente intuibile, è dedicata a Isobel che è nata proprio in Australia. Il ritorno però non parla di una storia d’amore felice e senza ostacoli, al contrario Cricca esprime il desiderio di voler tornare a rivedere la sua Isobel come se ci fosse stato tra loro un periodo di crisi che li ha visti allontanarsi, non solo il cantante di Lorella Cuccarini aggiunge anche nel testo del brano Australia di essere un ragazzo con una grande capacità, quella di non arrendersi mai e si riferisce palesemente ad avere il coraggio di insistere nel recuperare una storia d’amore, impersonificata in una canzone che durerà per sempre. Ovviamente il significato di Australia di Cricca non riguarda ciò che sta accadendo in questo momento nella scuola di Amici dove con Isobel stanno vivendo la loro storia fianco a fianco, né presumibilmente nel periodo del serale. Seppur in squadre diverse condivideranno nella stessa casetta e avranno tempo di trascorrere tanto tempo l’uno accanto all’altra. Piuttosto il nuovo singolo Australia si riferisce probabilmente ad una paura che ha Cricca del suo futuro con Isobel, ovvero che la lontananza dovuta ai due diversi continenti in cui i due ragazzi risiedono possono dividerli, ma lui è pronto a lottare per il suo grande amore. Questo il testo di Australia:

Te la ricordi l’Australia d’estate, le sere piene di maghi e di fate, mentre stringevi la mano a tuo padre, la libertà. E nei tuoi occhi c’è l’oceano e nel tuo petto ci sono le stelle, adesso le vedrai brillare ed esplodere. E non è vero che sono diverso che ho una maschera e mi sono perso, quello che sono lo ricordo, non lo ricordi più, non lo ricordi più. Vorrei tornare a ballare con te in questa lunga notte, lasciare tutto quello che, quello che alla fine non mi serve per ritornare a ballare con te, te in questa lunga notte, io sono sempre quello che, quello che alla fine non si arrende. Sai che tra noi ci sarà per sempre questa canzone che suona e che non finirà. Vorrei tornare a ballare con te in questa lunga notte, lasciare tutto quello che, quello che alla fine non mi serve per ritornare a ballare con te, te in questa lunga notte, io sono sempre quello che, quello che alla fine non si arrende.