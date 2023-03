Amici 22 maglie del serale ritirate a tutti: il motivo

Nel daytime di domenica 5 marzo di Amici 22 sono state assegnate nuove maglie del serale che poi sono state sospese: cosa è successo nell’ultima registrazione

Maria De Filippi è tornata in tv con il daytime di Amici 22, uno stop di una sola settimana che ha visto il ritorno sul piccolo schermo domenica 5 marzo. Una puntata registrata però 15 giorni fa e che quindi rispetto all’ultima registrazione effettuata risulta vecchia nei contenuti perché alcune decisioni sono cambiate nel corso di questo periodo soprattutto le maglie del serale che erano state date agli allievi sia tempo addietro che nella puntata in onda oggi sono state ritirate. Praticamente un nuovo inizio che vedrà i ragazzi dover gareggiare ed esibirsi sia nel ballo che nel canto per riottenere forse l’accesso all’ultima fase del programma che vedrà il suo inizio sabato 18 marzo. Secondo gli spoiler è noto anche chi è stato definitivamente eliminato dal talent show ma è importante motivare prima la drastica decisione che ha portato ad annullare completamente l’assegnazione della maglia oro per gli allievi che già pensavano di aver raggiunto questo importante traguardo della loro carriera televisiva. Prima della registrazione (avvenuta venerdì 3 marzo ndr) dell’ultima puntata di Amici 22, la produzione ha avvisato, ritenendo opportuno non fare avere lo shock in puntata, gli allievi della scuola della decisione riguardo le maglie oro. Entrando nel dettaglio prima del daytime del 5 marzo erano già stati ammessi al serale Isobel, Ramon, Angelina, Maddalena e Gianmarco, inoltre a questi si sono aggiunti Alessio, Mattia, Federica, Wax e Samu. Il provvedimento è stato dunque rivolto a questi allievi che hanno visto così sfumare il sogno di essere già alla fase finale del talent show condotto da Maria De Filippi.

Amici 22 chi va al serale

Dunque la produzione ha specificato che chi va al serale deve per forza rientrare nel numero prestabilito calcolato in base alle puntate del programma che andranno in onda di sabato sera a partire dal 18 marzo. Tale numero è di 15 ammessi e per questo essendo stata decisa questa regola solo in un secondo momento è stato stabilito che tutti avrebbero dovuto restituire la maglia oro per gareggiare nuovamente. Inizialmente infatti, si era deciso di promuovere alla fase finale del programma i ragazzi senza che ci fosse un numero prestabilito di partecipanti al serale come d’altronde era già accaduto l’anno scorso. Ricorderete che per diverse puntate sono stati eliminati due allievi a puntata invece che il classico unico escluso in casetta. Stando alle anticipazioni di Amici 22 è possibile però conoscere chi va definitivamente al serale e chi purtroppo ha dovuto rinunciare alla maglia oro. Chi non vuole quindi spoiler riguardo agli ammessi per la fase finale può anche terminare qui la lettura. La registrazione della puntata del 12 marzo ha visto organizzata in questo modo la gara di ammissione alla fase finale del talent: quattro round sia di ballo che di canto giudicata dai professori che hanno dovuto assegnare ad ogni esibizione un voto specifico, ma mano che terminava una manche chi riceveva i voti più alti era uno di quelli che andrà al serale di Amici 22. La prima manche è stata vinta da Isobel, Federica, Maddalena e Angelina. Il secondo giro ha visto passare Wax, Mattia e Aaron, mentre la terza gara ha dato la possibilità di ottenere la maglia oro ad Alessio, Ramon e Piccolo G. Alla fine sono riusciti a cavarsela anche Samu, Gianmarco, Megan, Cricca e NDG. Quindi non andranno al serale: Niveo e Benedetta oltre ai già eliminati Paky e Mezkal.