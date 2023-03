Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme? Verità social

Dopo l’uscita del vippone dal GF Vip, i fan si chiedono se Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme: la verità che emerge dai social

L’eliminazione di Antonino Spinalbese dalla casa del Grande Fratello Vip ha fatto sognare i Gintonic, perché l’ex di Belen Rodriguez, una volta arrivato in studio, ha sorpreso tutti baciando Ginevra e mandando letteralmente in visibilio tutti i loro fan. Una volta fuori dalla casa, Antonino Spinalbese si è lasciato andare sul suo rapporto con la Lamborghini, rivelando che nella sauna c’è stato un bacio non colto dalle telecamere e che la sua intenzione è quella di instaurare un rapporto sentimentale con Ginevra. Queste parole e quel bacio hanno, quindi, mandato su di giri i Gintonic, che poi però sono stati parzialmente delusi dai giorni che hanno seguito questi fatti. Molti fan, infatti, si attendevano di vedere subito insieme Ginevra e Antonino, che invece hanno evitato i social, stemperando un po’ tutta l’attenzione su di loro. Questo, chiaramente, non vuol dire che tra i due ci sia stata una battuta d’arresto, è anche molto probabile che Ginevra e Antonino si stiano prendendo il loro tempo per vivere il loro rapporto nella vita quotidiana e chiaramente preferiscono farlo lontano dai social, anche perché Spinalbese ha confessato di tendere a velocizzare un po’ troppo i rapporti, quindi magari stavolta l’intenzione è di procedere con cautela. Dai social, dunque, non arrivano cenni di vita di Antonino e Ginevra, ma ciò non cambia la situazione che si è delineata all’uscita dell’ex di Belen dalla casa. Ci sono però coincidenze che lasciano pensare che i due si stiano frequentando, infatti proprio ieri erano entrambi a Milano ma non ci sono state foto o tag per rendere ufficiale la cosa. Per capire se Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini stanno insieme ci vorrà del tempo, al momento la situazione rimane in evoluzione.

Antonino e Ginevra al GF Vip

La storia tra Antonino e Ginevra è una delle trame che ha maggiormente appassionato gli spettatori in questa settima edizione del reality. Sin dalle prime battute dello show, i due vipponi si sono avvicinati, mostrandosi molto intimi e vicini, poi però è arrivata la squalifica di Ginevra Lamborghini in seguito al caso Bellavia e così le loro strade si sono divise, con Antonino che si è anche molto avvicinato a Giaele, ma resta vivo comunque l’interesse per Ginevra, che continua a intervenire spesso dallo studio. In casa, intanto, Antonino vive un flirt anche con Oriana Marzoli, prima che però l’ex di Belen facesse un passo indietro scatenando l’ira della sudamericana. A questo punto, dunque, Ginevra riceve la possibilità di rientrare in casa, come ospite, per mettere un po’ di pepe nel triangolo con Antonino e Oriana, con Giaele più distaccata ma comunque coinvolta. Spinalbese e la Lamborghini passano così altri giorni insieme, dove non sembra però accadere nulla anche perché in quel periodo sembra che Ginevra si stesse riavvicinando al suo ex, ma l’attrazione tra i due rimane viva. Senza un nulla di fatto, anche se come abbiamo visto poi è uscito fuori che è un bacio è scattato, Ginevra riesce dalla casa e si ricongiunge con Antonino solo dopo la sua eliminazione, con quel bacio in studio e tutti gli sviluppi che abbiamo raccontato.