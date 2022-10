Ginevra Lamborghini chi è il fidanzato o ex detto Scucugnu: la sua relazione è finita al centro di un caso

Stando al gossip il fidanzato o ex fidanzato di Ginevra Lamborghini detto Scucugnu si chiamerebbe Edoardo Casella e sarebbe un ex giocatore di basket. Ma andiamo con ordine. Tra i concorrenti che hanno iniziato questa settima edizione del Grande Fratello VIP c’è stata la Lamborghini, sorella della famosa cantante Elettra, con cui la gieffina non ha oggi buoni rapporti. Ad ogni modo, l’avventura della concorrente del Gf Vip è terminata anzitempo, in seguito al grande caso che ha scombussolato questa stagione del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando, ovviamente, di quello che riguarda Marco Bellavia, che ha abbandonato la Casa del Grande Fratello Vip dopo aver palesato dei gravi problemi nello stare dentro il programma e non aver ricevuto alcun supporto dai coinquilini. Anzi, molti di loro si sono scagliati contro l’ex gieffino e tra questi c’è stata Ginevra Lamborghini, rea di aver pronunciato la frase più grave di tutta la vicenda. La sorella di Elettra ha detto che uno come Marco Bellavia merita di essere bullizzato, incappando così nell’immediata squalifica.

Nel mentre però la Lamborghini, che si è sempre definita fidanzata, era grande protagonista di una nascente love story con Antonino Spinalbese, almeno stando ai fan della pseudo coppia, e sono nati così su Twitter i Gintonic. Abbandonata la Casa, però, Ginevra non è uscita dai radar del GF Vip, anzi. La ragazza infatti è rimasta protagonista grazie proprio ad Antonino, con cui stava intessendo quel rapporto che secondo molti poteva nascondere qualcosa in più. Il flirt è rimasto, comunque, allo stato potenziale: tra i due non c’è stato nulla, ma Ginevra dallo studio ha continuato a stuzzicare Antonino e a pizzicarsi con Giaele, l’altra ragazza che gira intorno all’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Tuttavia, dietro a questo curioso triangolo per Ginevra si è creato un caso: come sono i rapporti con il suo fidanzato?

Ginevra Lamborghini è fidanzata con Scucugnu?

Mentre viene affrontato nel programma il tema del suo flirt con Antonino, Ginevra Lamborghini sta anche affrontando problemi relativi alla sua vita personale. Stando infatti alle indiscrezioni del gossip, Ginevra sarebbe fidanzata con un uomo di nome Edoardo Casella, su cui le informazioni sono davvero scarne, quasi pari a zero. Sappiamo che ha 30 anni, che è un ex giocatore di Basket e che oggi di lavoro fa il consulente di marketing digitale. Tra le sue passioni i viaggi . Ginevra Lamborghini e il suo fidanzato Edoardo Casella si sarebbero incontrati grazie ad una gita in barca con amici in comune. La scorsa settimana Alfonso Signorini ha provato a incalzare la vippona sul tema, ma Ginevra ha svicolato con maestria: tuttavia il caso rimane molto attuale, tanto che l’ex concorrente del GF Vip è intervenuta in prima persona. Sul suo profilo Instagram, la Lamborghini ha infatti pubblicato una notizia che riportava la rottura tra lei e il suo fidanzato, bollandola come fake news e condividendo un’intervista in cui invece affermava il contrario.

Una prova che avrebbe dovuto chiudere il caso, ma non è stato così: a confermare la crisi di coppia è stata la stessa Ginevra nel corso della puntata del Gf Vip del 20 ottobre. In realtà molti non credono alle parole della Lamborghini, ponendo come prova il suo atteggiamento nei confronti di Antonino Spinalbanese. Ad alimentare le fiamme del gossip, sicuramente, c’è anche la scarsità di notizie sul fidanzato, o ex fidanzato, di Ginevra. Stando alle informazioni che circolano in rete, Edoardo dovrebbe essere originario di Bologna come Ginevra. Spulciando sui social della gieffina si trova un utente di nome Edoardo Casella, che però ha il profilo privato e dalla sua foto e bio, però, si evince proprio una grande passione per il basket che corrisponde all’attività che il fidanzato dovrebbe praticare ancora militando in serie minori. Per il resto, pochissime le informazioni su di lui, che non fa parte dello showbiz e non sembra avere alcuna intenzione di entrarci, considerando che anche ora se ne sta tenendo fuori.