C’è Posta per Te Carmine Recano spoilera inizio riprese di Mare Fuori 4

A C’è Posta per Te Carmine Recano ospite nella puntata del 4 marzo rivela la data di inizio riprese di Mare Fuori 4

Carmine Recano ha ufficializzato la data di inizio delle riprese di Mare Fuori 4. Lo ha fatto in un’occasione davvero particolare perché l’attore che interpreta Massimo Esposito è stato ospite della puntata di ieri sera 4 marzo di C’è Posta per Te insieme a Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson. Tutti e tre hanno fatto una sorpresa a Carmine, ragazzo di Catanzaro guarito da una forma di leucemia. La moglie Cristina gli ha fatto come regalo la presenza degli attori di Mare Fuori tra le serie tv preferite dalla coppia. Carmine Recano è apparso subito emozionato dalla storia dei due così come Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson che hanno voluto esprimere tutto il loro supporto nei confronti di Cristina e Carmine. L’attore che interpreta Massimo Esposito ha voluto sottolineare come il ragazzo abbia accanto una certezza, l’amore della sua donna e che farebbe qualsiasi cosa per vederlo felice, Kyshan Wilson ha invece spiegato che la sua forza è un’ispirazione per tutti e che formano una coppia bellissima. Giacomo Giorgio ha invece voluto supportare la coppia dicendo che devono andarsi a prendere “quel Mare Fuori dentro e fuori di voi”. Tra i regali che i tre attori hanno fatto c’è anche la possibilità di essere invitati sul set ed è proprio in questo momento che Carmine Recano ha ufficializzato la data di inizio riprese di Mare Fuori 4 che inizieranno a maggio.

C’è Posta per Te i regali di Mare Fuori

Sono stati tanti e davvero particolari i regali che Carmine Recano, Giacomo Giorgio e Kyshan Wilson hanno portato alla coppia di Catanzaro. Dopo aver fatto un appello per ritrovare la Ford Fiesta dove Carmine e Cristina si sono baciati per la prima volta, i tre attori hanno donato un viaggio alle Isole Lofoten, una destinazione che la coppia ha sempre sognato di visitare. Tra i regali anche due chicche per gli appassionati di Mare Fuori che hanno fatto impazzire i tanti fan della serie Rai presenti sui social. Alla coppia è stato regalato il cd originale della colonna sonora di Mare Fuori, un autentico inedito perché non esiste la versione cd di questo album che è presente solo in digitale e non su supporto fisico. Inoltre Carmine Recano, Kyshan Wilson e Giacomo Giorgio hanno portato un copione originale della prima puntata di Mare Fuori, una chicca per veri fan della serie. Dulcis in fundo non poteva mancare un invito ad assistere dal vivo alle riprese di Mare Fuori 4 che come detto in precedenza inizieranno a maggio. Carmine Recano, ancora emozionato per la storia dei due ragazzi di Catanzaro, ci ha tenuto personalmente ad invitarli sul set, un’emozione unica per tutti i fan della serie Rai. La terza stagione di Mare Fuori è disponibile interamente su Rai Play mentre su Raidue andrà in onda fino al 22 marzo quando verranno trasmessi gli ultimi due episodi, l’undicesimo e il dodicesimo. Mare Fuori 4 andrà in onda molto probabilmente ad inizio 2024 ma non si sa ancora molto sulle modalità di trasmissione e se come nella terza stagione ci sarà un’esclusiva su Rai Play.