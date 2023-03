C’è Posta per Te Roberta e Alessio “Per me è morta” cosa è successo dopo

Nella puntata di ieri sera di C’è Posta per Te del 4 marzo Alessio ha chiuso la busta rifiutando sua madre Roberta: cosa è successo dopo

Cosa è successo tra Alessio e Roberta dopo la puntata di C’è Posta per Te di ieri sera 4 marzo è ciò che i fan del programma condotto da Maria De Filippi si sono chiesti dopo aver visto la storia tra la mamma e il figlio originari di Anguillara, in provincia di Roma. Roberta ha deciso di rivolgersi a C’è Posta per Te riallacciare i rapporti con Alessio perché è da tre anni che non riesce a vederlo. Ogni qualvolta che prova ad avvicinarsi al figlio, la donna viene ricoperta di insulti perché si è fidanzata e ha una bambina, di nome Mia, con un uomo più piccolo di 17 anni. Tra i motivi che, secondo la mamma, ha inciso sulla decisione del figlio Alessio di non avere più niente a che fare con loro anche il colore della pelle di David, il suo compagno. Inizialmente il ragazzo aveva dei dubbi sulla relazione poi sembra ricredersi e per un periodo riescono anche a vivere di comune accordo. Tutto cambia quando Alessio decide di mettere spalle al muro la mamma Roberta chiedendole di scegliere tra lui e David.

Durante la puntata di ieri sera 4 marzo di C’è Posta per Te la donna, originaria di Anguillara, ha anche raccontato che quando è rimasta incinta, suo figlio Alessio non lo ha accettato e le ha chiesto di interrompere la gravidanza. Per Roberta si tratta dell’ultima spiaggia così come dice ad Alessio perché sono tre anni e tre mesi che non hanno un rapporto e che ha provato in tutti i modi di contattarlo ma è stata bloccata ovunque ed è sempre stata riempita di insulti e parolacce. Alessio spiega che il colore della pelle di David non è un problema ma che semplicemente Roberta ha scelto lui al proprio figlio. Inoltre si scopre che il ragazzo chiama mamma la nuova compagna del padre e si è tatuato il nome della donna. Alessio spiega che la mamma non le manca che le è indifferente e che si vergognava del fatto che uscisse con David perché sembrava stesse uscendo con suo amico. Il ragazzo non vuole sentire ragioni e spiega di aver raggiunto la felicità vivendo con il padre e la compagna e che per lui è la sua mamma. Inoltre spiega che Roberta in realtà non lo ha cercato tanto e che è stato minacciato da David. La donna non accetta le accuse e spiega che ogni volta che ha provato ad avvicinarsi è sempre stata riempita di insulti mentre David ha spiegato che non lo ha mai minacciato ma che gli ha scritto “come fai a dormire sereno facendo soffrire tua mamma”.

C’è Posta per Te Roberta e Alessio cosa è successo dopo

Nonostante i tentativi di Maria De Filippi nel far ragionare Alessio, protagonista con la mamma Roberta di una delle storie della puntata di ieri sera 4 marzo di C’è Posta per Te, la situazione non cambia. Il ragazzo spiega che non gli interessa che abbia una sorella (la figlia che Roberta ha avuto con David) e che la mamma è solo brava a fare la vittima. Poi la stoccata finale che ha inorridito tantissimi utenti su Twitter “per me è morta”, una frase che Alessio ha detto spiegando che non augura la morte alla mamma ma che per lui è come se fosse morta. Roberta prova a far ragionare il figlio, a spiegargli che ogni volta che provava a contattarlo veniva riempita di parolacce e minacciata ma Alessio è fermo sulla sua decisione e chiude la busta. Cosa è successo dopo tra Roberta e Alessio ha catturato l’attenzione del pubblico che sui social ha commentato la storia di mamma e figlio. Ha colpito in particolare l’arroganza del ragazzo che non ha cambiato idea nonostante le lacrime della mamma. Da quanto si evince sui social cosa è successo dopo la puntata tra Roberta e Alessio è apparso chiaro. Non ci sono segnali di riappacificazione tra mamma e figlio che abitano a pochi metri di distanza. L’account ufficiale di C’è Posta per Te non ha pubblicato aggiornamenti, segno del fatto che tra Roberta e Alessio c’è ancora gelo. In tanti credono che la donna stia continuando a cercare un contatto, un modo per convincere il figlio e poterlo di nuovo riabbracciare così come suggerito da Maria De Filippi.