Chi è il padre di Tananai: le origini della sua famiglia

Chi è il padre di Tananai, vero nome Alberto Cotta Ramusino, che viene scambiato per il nipote di Gianni Morandi

Di chi è figlio Tananai si chiedono i fan per il cantante diventato ufficialmente una stella della musica italiana. La carriera di Alberto Cotta Ramusino, questo il suo vero nome, è iniziata come produttore prima e poi come cantante esordendo a Sanremo Giovani con il brano Esagerata. Il resto è da anni storia nota, il successo è arrivato con l’ultimo posto a Sanremo 2022 con la canzone Sess0 occasionale che gli ha permesso di diventare virale e primeggiare negli stream. Come si può immaginare l’interesse per Tananai non riguarda solo la musica ma anche la sua vita privata e in particolare le origini della sulla sua famiglia, per molti importante dato il cognome Cotta Ramusino che sembra di casata nobile. A sorpresa dopo tutti questi anni di carriera e hit, come Tango e Abissale, rimango ancora top secret le informazioni e le notizie più elementari sull’artista che non si è mai sbottonato in nessuna intervista sui suoi genitori.

Non conosciamo i nomi di chi è la madre di Tananai e nemmeno di chi è il padre. È invece enoto che la madre di Alberto Cotta Ramusino è italiana, di Milano, d’altronde il cantante di Abissale è cresciuto a Cologno Monzese. Mentre per quanto riguarda il padre le notizie sono ancora più scarne, sul web circola l’indiscrezione che sia di Capo Verde un piccolo arcipelago africano che si trova nell’Oceano Atlantico, ma la notizia non è mai stata confermata. Inutile dire che non si sa che lavoro fanno i genitori di Tananai. La voce di Tango ha sempre speso buone parole per la sua famiglia dichiarando che i genitori lo hanno sempre sostenuto nelle sue scelte e si sono fidati di lui, nonostante fossero un po’ preoccupati vista la precarietà di una carriera nella musica. A sostenere Tananai è anche la sua fidanzata Sara Marino, architetto milanese con cui ha una storia da un paio di anni. Anche lei non ama il mondo del gossip e preferisce lasciare i riflettori accesi sul cantante, molto riservato sulla sua vita privata.

Tananai nipote di Gianni Morandi

Dopo le diverse apparizioni al Festival di Sanremo si è iniziata a diffondere la voce che Gianni Morandi sia il nonno di Tananai che quindi sarebbe suo nipote, in quanto figlio di Marianna Morandi e Biagio Antonacci, ma è arrivato il momento di fare chiarezza! Proprio in un’intervista il cantante milanese ha parlato divertito di questa sonora fake news: non è nipote di Gianni Morandi che non è suo nonno anche se gli sarebbe piaciuto avere un parente energico come il cantante di “Fatti mandare dalla mamma”. Ma un collegamento tra Tananai e Morandi in realtà c’è. Tra gli autori del pezzo “Tango” che Tananai ha presentato Sanremo 2023, c’è il nome di Paolo Antonacci, classe 1995, musicista e figlio del famosissimo Biagio Antonacci e Marianna Morandi figlia di Gianni. Dunque il nipote di Gianni è proprio Paolo che dal padre e dal nonno ha ereditato l’amore per la musica e che ha già scritto pezzi per Annalisa, Nek, Alessandra Amoroso, Francesco Renga, Fedez e tanti altri.