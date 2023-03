Antonella Fiordelisi e Correa flirt al GF Vip: quando con il calciatore

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha ammesso di aver avuto un flirt con il calciatore Joaquin Correa oggi all’Inter e fidanzato con Chiara Casiraghi

Nel corso del GF Vip Game Night, messa sotto torchio dalle domande di Edoardo Donnamaria e Tavassi, Antonella Fiordelisi ha rivelato di aver avuto un flirt con il calciatore Joaquin Correa noto anche al mondo del gossip per la sua attuale fidanzata. La bomba sganciata dall’influencer salernitana è stata frutto di un gioco nel quale doveva rispondere ad alcune domande per evitare un obbligo. La domanda che ha di fatto spinto la Fiordelisi a confessare la storia è stata fatta dallo stesso fidanzato Edoardo Donnamaria che le ha chiesto tre nomi di vip con il quale aveva avuto un flirt. Sorpresa dalla richiesta, la gieffina ha inizialmente sviato poi per evitare l’obbligo ha prima fatto il nome di Francesco Chiofalo, ex fidanzato storico della ex schermitrice, poi ha citato Ignazio Moser, attuale fidanzato e promesso sposo di Cecilia Rodriguez con cui ha iniziato una lunga relazione proprio all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Infine ha deciso di regalare un autentico scoop quasi involontario rivelando per la prima volta di essere stata con Correa calciatore argentino attualmente all’Inter e con un passato alla Lazio. Una notizia che non è molto piaciuta a Edoardo Donnamaria grande tifoso della Roma e che invece ha colto di sorpresa Andrea Maestrelli che nella Casa non ha mai nascosto il suo amore per i colori biancocelesti. Il dubbio degli appassionati di gossip è però sul periodo in cui c’è stato questo flirt tra Antonella Fiordelisi e Joaquin Correa, il motivo è presto detto. El Tucu ha ufficializzato la sua relazione con Chiara Casiraghi, sua attuale compagna, il 16 giugno 2022 ma già ai primi di aprile di quell’anno non si nascondevano al mondo del gossip. Il 25 gennaio l’ex fidanzata di Correa, ovvero la modella Desiree Cordero, ufficializzava sui social la rottura con il calciatore argentino quindi il lasso di tempo, se non si vuole essere malpensanti e noi non lo siamo, in cui Antonella e l’attaccante si sono conosciuti è probabilmente tra febbraio e marzo 2022.

Joaquin Correa chi è

Joaquin Correa non è il primo calciatore argentino accostato ad Antonella Fiordelisi che sembra avere una passione per il Paese sudamericano. Infatti l’ex schermitrice era divenuta famosa per una conversazione avuta con Gonzalo Higuain, all’epoca attaccante del Napoli, e pubblicata dalla stessa ragazza sui social. Joaquin Correa è nato a Juan Bautista Alberdi il 13 agosto del 1994 sotto il segno del Leone e ha quindi 29 anni di età. È subito stato definito con i suoi primi calci ad un pallone El Tucu proprio perché originario della provincia di Tucuman, molto nota nel paese sudamericano. La sua prima partita da calciatore professionista è stata in patria con la maglia dell’Estudiantes, dopo quattro anni è approdato in Italia alla Sampdoria poi dopo una breve tappa in Spagna con la maglia del Siviglia raggiunge la popolarità grazie alle prestazioni in campo in qualità di attaccante alla Lazio dove si aggiudica anche diversi trofei, la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana. Attualmente il flirt di Antonella Fiordelisi gioca con l’Inter e tra le curiosità su Correa c’è anche un tatuaggio che si è fatto sulla mano come riporta il sito Minuti Di Recupero perché ha scelto come parola gratis in lingua greca, sbagliando di fatto la traduzione perché l’intenzione era quella di avere sulla pelle la parola “libero”.