Anticipazioni Commisario Ricciardi 2 prima puntata Bianca contro Enrica

Stasera torna Il Commissario Ricciardi con la seconda stagione della fiction tratta dal romanzo di De Giovanni: le anticipazioni della prima puntata

Tornano le anticipazioni de Il Commissario Ricciardi 2 con la prima puntata dell’attesissima seconda stagione della fiction cult in onda a partire da stasera 6 marzo. Avevamo lasciato il protagonista, interpretato da Lino Guanciale, colto dalla gelosia per aver visto la sua adorata Enrica baciare il rivale in amore Manfred von Brauchitsch. Ricorderete tutti quali sono i poteri del Commissario Ricciardi trasmessigli da sua madre: sente le voci dei defunti di morte violenta fino a quando non riesce a vendicarli catturando gli assassini, da qui la sua professione. Nella seconda stagione della fiction, ambientata nella Napoli degli anni Trenta durante il regime fascista, tornano gli intricati omicidi da scoprire e soprattutto si scoprirà il destino di Enrica e del personaggio di Lino Guanciale che non vuole concretizzare per paura di avere figli a cui trasmettere il suo potere. Stando alle anticipazioni della prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 dal titolo Febbre, l’episodio si apre con la strana morte di Gaspare o’ cecato proprio nel noto bancolotto in cui dispensava consigli sui numeri da giocare. I sospetti ricadono su due nobili napoletani, new entry nel cast, il conte Palmieri e la moglie Bianca. La contessa sarà proprio una grande star di questa stagione che tenterà di rubare il cuore del commissario Ricciardi e di scalzare Enrica dalle sue preferenze con Livia sempre pronta a mettersi in mezzo, anche lei invaghita di Lino Guanciale. Il protagonista della fiction Rai inizialmente rifiuta Bianca scatenando così la sua ira vendicativa. La stessa contessa però cercherà l’aiuto del commissario perché il marito è accusato di un vecchio omicidio, quello dell’avvocato Piero e così lo stesso Ricciardi deciderà, grazie all’influenza della donna, di riaprire le indagini per capire cosa è realmente successo.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2 prima puntata seconda parte

Le anticipazioni di stasera 6 marzo sulla prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 nella seconda parte vedremo ben due omicidi da risolvere, il primo riguarda un commerciante di tessuti, il secondo invece di un’attrice. Il noto Costantino, molto conosciuto a Napoli per le sue doti da tappezziere, viene ammazzato e per i vicoli della città non si fa altro che sospettare di un solo uomo, Vincenzo Sannino che si era invaghito della moglie del commerciante diventando il suo amante. Oltretutto è anche un pugile e quindi avrebbe avuto pochi problemi a capire come fare fuori il rivale in amore. Il Commissario Ricciardi, grazie ai suoi poteri, riesce a capire che è una falsa pista ma ha un’altra gatta da pelare che riguarda la sua vita sentimentale. Manfred è pronto a sposare Enrica approfittando del compleanno della giovane. Riucirà il personaggio di Lino Guanciale a trovare il coraggio di dichiararsi. Le anticipazioni di stasera 6 marzo della prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 analizzano anche l’altro omicidio con una gelosia canaglia protagonista dell’intera trama della serata. Durante le prove di uno spettacolo teatrale, l’attore Michelangelo spara a sua moglie Fedora. L’intermezzo teatrale lo prevedeva ma a sorpresa la pistola conteneva davvero un colpo e così la donna muore. Ricciardi indagherà per scoprire chi è l’assassino dell’attrice.