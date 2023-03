Anticipazioni Gf Vip 6 marzo la scelta di Piersilvio, punito Donnamaria

Stasera 6 marzo anticipazioni del GF Vip con un provvedimento di Piersilvio Berlusconi, il caso Donnamaria per le frasi su Nikita, il primo finalista e sorpresa per Oriana

Tira aria di cambiamento nella casa stando alle anticipazioni del GF Vip di stasera 6 marzo complice un’indiscrezione su Piersilvio Berlusconi. Il numero uno di Mediaset, secondo Il Fatto Quotidiano, ha preso seri provvedimenti nei confronti dei concorrenti del reality e non è escluso che possano essere comunicati questa sera in puntata. Tornando alle indiscrezioni, Piersilvio si sarebbe lamentato della troppa volgarità di questa edizione del Grande Fratello Vip e dopo aver annullato la replica della precedente puntata che come sempre doveva andare in onda su La5 pare che sia intervenuto in prima persona per richiamare tutti, dalla produzione ai concorrenti. In effetti è tangibile il cambio totale di comportamento da parte di tutti coloro che sono nella casa che improvvisamente hanno rivisto il loro linguaggio autocensurando parolacce, limitando i litigi al minimo, dimenticando le urla e cercano di convivere serenamente tutti insieme senza divisione in gruppi. Così Oriana pronuncia la parola stupidina e non più altri epiteti, Micol va in ansia per aver detto c***o, Tavassi ha ridotto drasticamente i toni delle sue battute ironiche e l’ira veneta di Daniele sembra ormai un vago ricordo. Sembra che, ma non ci sono video a confermarlo, tutti i gieffini siano stati convocati singolarmente in confessionale per essere avvisati di moderare i toni e di comportarsi in maniera corretta proprio perché la rete non accetta più determinati atteggiamenti. Non è escluso che Alfonso Signorini, come accaduto in altre edizioni, entri stasera nella casa per fare un discorso ai concorrenti.

Anticipazioni GF Vip fuori Donnamaria

Stando alle anticipazioni di stasera 6 marzo del GF Vip sembra esserci un concorrente che sembra non aver imparato la lezione: è nato infatti l’hashtag fuoridonnamaria, ricostruiamo i fatti. Ieri mattina domenica 5 marzo Edoardo si trovava in giardinetto a prendere il sole insieme agli altri concorrenti, in un video a testimoniarlo, diventato virale su Twitter, si sente Nikita proporre il gioco dei sacchi. Donnamaria a questo punto risponde dicendo “facciamo una nuova versione con il sacco in testa e la cintura qui (indicando il collo ndr) ed inizi tu”. Questa frase non è piaciuta ai Nikiters, i sostenitori della Pelizon, che hanno creato un movimento social, appunto con l’hashtag fuoridonnamaria, per chiedere l’espulsione immediata del concorrente dalla casa del GF Vip. Ovviamente i Donnalisi sono contrari ritenendo la frase pronunciata dal volto di Forum una battuta ironica senza alcun tipo di cattiveria e hanno risposto creando l’hashtag iostoconedoardo. Fino ad una settimana fa, non ci sarebbero stati dubbi, data la mano morbida della produzione, non ci sarebbe stato nessun provvedimento disciplina di alcun tipo nei confronti di Edoardo D. Ora però le cose sono cambiate dopo l’intervento di Piersilvio Berlusconi e quindi questa sicurezza non c’è più. Si vocifera quindi di un televoto flash per Donnamaria come già accaduto per Elenoire Ferruzzi, sempre per aver messo nel mirino Nikita sputando a terra al suo passaggio. Stando alle anticipazioni di stasera 6 marzo del GF Vip ci potrebbe essere una sorpresa per Oriana Marzoli in vista del suo compleanno, un videomessaggio dei suoi amici e/o parenti e un confronto infuocato tra Nikita e Ivana dopo che l’ex fidanzata di Luca Onestini ha attaccato la Pelizon di aver iniziato nuovamente, dopo la sua uscita, a buttare fango sull’ex tronista.

Anticipazioni GF Vip chi sarà il primo finalista

Stando alle anticipazioni di stasera 6 marzo del GF Vip per decretare il primo finalista di questa edizione del reality c’è un testa a testa tra Nikita e Oriana. Al televoto di questa puntata ci sono oltre alla Pelizon e alla venezuelana, anche Antonella, Micol, Tavassi, Andrea e Davide. Una settimana completamente diversa per le favorite della vigilia: Nikita, come al solito, è stata esclusa dal gruppo, Oriana, dopo una litigata furente con Daniele per aver origliato un suo confessionale, ha chiarito con il veneto. La venezuelana pensava che Dal Moro avesse detto ad un autore che non poteva lasciarla perché lui non avrebbe vinto e lei da vittima avrebbe sicuramente trionfato al GF Vip. Inutile dirlo, le urla e i toni accesi sono stati censurati per poi trasformarsi in un dolce chiarimento. Oriana ha capito che quelle frasi erano riferite ad uno scenario ipotetico e Daniele si è così dichiarato sperando di poter iniziare fuori una bellissima storia d’amore. Non solo gli Oriele si sono riavvicinati, ma anche per Antonella, terza in classifica nei sondaggi su chi sarà il primo finalista del GF Vip 7, c’è stata una settimana più leggera con Donnamaria e con le altre donne della casa. I Donnalisi si sono quasi chiariti grazie al costante pressing di Edoardo e Oriana e Giaele, complice anche l’atteggiamento più remissivo della Fiordelisi, si sono riavvicinate alla gieffina. In crisi in questi giorni è invece Micol con una bassissima percentuale ai sondaggi del televoto. La Incorvaia non ha fatto altro che pensare alle critiche di Sonia Bruganelli ricevute nella scorsa puntata e dopo aver minacciato di lasciare la casa si è decisamente spenta. Per quanto riguarda le percentuali dei sondaggi su chi sarà il primo finalista, Oriana comanda con il 34% seguita da Nikita ferma al 28%. Terzo posto per Antonella con il 20%, mentre sembrano non avere alcuna chance Tavassi con il 10% e il trio formato da Micol, Andrea e Davide che finora sembra abbiano raggiunto solo il 7%.