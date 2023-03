Chi sarà il primo finalista del Gf Vip 7 testa a testa

Il televoto di stasera 6 marzo del Gf Vip non porterà all’eliminazione, ma dirà chi sarà il primo finalista del reality: si profila un testa a testa

Dopo tutte le polemiche per la scorsa puntata del Gf Vip, quella del 2 marzo che è stata addirittura cancellata, il reality condotto da Alfonso Signorini torna con una puntata molto attesa, che avrà anche il compito di svelare chi sarà il primo finalista del Gf Vip 7. In nomination sono finiti ben 7 vipponi, i quali al televoto si giocheranno, dunque, l’accesso in finale. I gieffini candidati alla possibilità di raggiungere l’atto finale del reality Mediaset sono: Nikita Pelizon, Antonella Fiordelisi, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Oriana Marzoli, Davide Donadei e Andrea Maestrelli. Un televoto estremamente affollato, che però delinea un vero e proprio testa a testa per il posto in finale. I sondaggi, infatti, indicano Nikita e Oriana come le preferite del pubblico, con la prima che ha un piccolo margine di vantaggio sulla seconda. La Pelizon vanta un invidiabile 33% che sicuramente la rende favorita dei pronostici, ma la Marzoli segue col 28% e ha molte chance di competere per il posto in finale attuando una rimonta nelle ultime ore come capitato spesso nelle ultime settimane. Molto più distaccati Antonella, ferma al 20% e Tavassi, che invece ha solo l’11% di preferenze del pubblico. Irrisorie le percentuali di Micol, Maestrelli e Davide, che in quest’ordine si dividono quasi equamente il restante 11% di preferenze del pubblico. Nikita Pelizon, dunque, stando ai sondaggi televoto potrebbe essere la prima finalista del Gf Vip 7, insidiata da Oriana Marzoli, ma come abbiamo visto anche nelle scorse settimane tutto può cambiare col televoto.

Chi saranno gli altri finalisti del Gf Vip 7

Stasera 6 marzo si conoscerà, dunque, il nome del primo finalista, ma chi dovrebbero essere gli altri secondo i pronostici? Rispetto a qualche puntata fa lo scenario è mutato tantissimo, perché alcuni vipponi molto quotati, come Tavassi e Micol, hanno suscitato reazioni differenti con la Incorvaia che non sembra così forte al televoto come si pensava. Altri concorrenti che sembravano spacciati sono tornati in auge, su tutti Antonella. La Fiordelisi e Oriana possono aspirare seriamente a un posto tra i finalisti, se questa sera non vinceranno il televoto, perché forti entrambe del supporto del loro pubblico, e alla fine anche Tavassi, nonostante il calo di consensi delle ultime settimane, dovrebbe farcela, ma sicuramente rispetto a qualche puntata fa, quando il fratello di Guendalina era il grande favorito per la vittoria finale, le sue quotazioni sono decisamente in ribasso. La forza di Tavassi è stata evidente nell’ultima settimana ma quando è in nomination con Micol, i voti del fandom degli Incorvassi si dividono facendo così perdere consensi ai singoli concorrenti. Infine due outsider per un posto tra i finalisti sono sicuramente Alberto De Pisis e Milena Miconi, che spesso passano sotto traccia, ma sono abbastanza ben voluti e potrebbero rappresentare le vere e proprie sorprese di questa edizione del Gf Vip. Più difficile invece per gli altri vipponi far parte della schiera dei finalisti, ma alla fine molto dipenderà anche da come si metteranno le cose in quest’ultimo mese, soprattutto in ambito di nomination, che ora diventano ancora più strategiche. Chance anche per Daniele Dal Moro se la sua ship con Oriana continuerà perché gli Oriele puntano ad avere entrambi fino alla finale. Tra i papabili finalisti del Gf Vip, i favori del pronostico per la vittoria finale vanno al momento a Nikita Pelizon, più avanti rispetto agli altri e che potrebbe essere in finale già stasera. Il televoto di questa puntata sarà decisivo per capire chi è davanti nella sfida tra Oriana e Nikita, un testa a testa che oggi vale un posto in finale, ma chissà che in futuro non varrà anche la vittoria del Gf Vip.