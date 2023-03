Carlotta Bertotti chi è: la storia della malattia

Chi è Carlotta Bertotti: la storia della modella icona della body positivity e della malattia con cui convive sin dalla nascita

Una delle modelle e influencer più amate e apprezzate della scena italiana è sicuramente Carlotta Bertotti, vera e propria icona della body positivity. Originaria di Torino, Carlotta Bertotti è una modella unica, che è riuscita ad abbattere determinati stereotipi presenti soprattutto nel mondo della moda e ad affermare, tramite la propria stessa affermazione, un ideale importante come l’accettazione entusiastica del proprio corpo, anche in un campo spesso conservativo in tal senso. Sulla bio del suo profilo Instagram, Carlotta Bertotti ha ammesso di sfidare i canoni di bellezza e lo ha fatto accettando e mettendo in mostra la sua particolare malattia, il Nevo di Ota che le occupa metà viso, conferendole una pigmentazione più scura della pelle. Nel suo percorso verso l’affermazione come modella e influencer, è prima dovuta passare tramite l’accettazione della propria malattia, che per anni ha cercato di limitare, ma poi a un certo punto ha iniziato a sfoggiare con orgoglio. Quando era più piccola Carlotta ha spesso cercato di nascondere quella macchia sul viso con il trucco e ha provato a celare le sue insicurezze con un carattere forte. Tutto è cambiato, poi, secondo la storia della ragazza a I Fatti Vostri, durante una gita a Valencia, quando Carlotta si è mostrata senza trucco in viso e nessuno dei suoi compagni ha avuto nulla da ridire. Quel momento è stato liberatorio, perché Carlotta ha potuto far cadere tutti i muri che aveva eretto e così ha iniziato il suo percorso che l’ha portata a essere una modella molto richiesta e una fonte d’ispirazione per tantissime altre persone che soffrono per alcune imperfezioni del proprio corpo. La ragazza è stata protagonista di moltissimi shooting fotografici e di tante partnership e intanto ha portato avanti il suo percorso di studi, laureandosi in Diritto per le imprese e le istituzioni a Torino. Grazie alla sua attività, Carlotta Bertotti ha patrocinato anche molte campagne come HelloBody Goes Real, incentrata chiaramente sul tema dell’accettazione del proprio corpo, e come detto è diventata un faro e un esempio per tantissime persone. Per ciò che riguarda la sua sfera sentimentale, invece, Carlotta Bertotti è fidanzata con Alessandro Canavera, designer che ha creato Pianeta Genesi, una linea di abbigliamento ecosostenibile.

Carlotta Bertotti malattia: cos’è Nevo di Ota sul volto

Sin dalla nascita, Carlotta Bertotti ha dovuto convivere col Nevo di Ota, la malattia che le ha portato l’enorme voglia bluastra su metà del viso. La malattia di cui soffre la modella è, in sostanza, un’alterazione benigna della pigmentazione della cute e delle strutture intorno all’occhio. Si tratta di una malattia piuttosto rara in Europa, ma molto più comune in altre parti del mondo. Il Nevo di Ota è piuttosto comune soprattutto in Giappone, dove una persona su 200 soffre di questa malattia, che colpisce soprattutto le persone di sesso femminile. Non esistono trattamenti specifici per questa malattia della pelle, ma l’unica terapia che viene di solito applicata è quella del laser per stemperare l’intensità della macchia. Il Nevo di Ota sostanzialmente si manifesta alla nascita e la macchia sul volto può assumere un’intensità di pigmentazione della pelle diverso e una grandezza diversa e cresce insieme al soggetto che ne è affetto, fino a stabilizzarsi in età adulta. Infine, di per sé non presenta sostanzialmente ulteriori complicazione, ma spesso è associato a un maggiore rischio di comparsa di altre malattie come il glaucoma e il melanoma uveale e può comportare anche delle lesione in altre aree del corpo come la cornea, il timpano, il palato o la mucosa nasale.